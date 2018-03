Les maires s'impliquent dans la recherche d'une solution durable à la crise libyenne

19 Mars 2018

Tripoli, Libye, 19 mars (Infosplusgabon) - Les maires des différentes villes libyennes en conclave à Tripoli, ont entamé, au second jour de leur Forum, ce lundi, la discussion d'un nouveau mécanisme permettant au Conseil supérieur de la magistrature de prendre l'administration de l’Etat, et la formation d'un gouvernement pour gérer l'Etat et veiller à l’organisation et à l'annonce des résultats des élections.

Il existe un désaccord entre les membres au sujet de l'octroi d'un délai d'un mois aux deux gouvernements pour s’unir, ou saisir la justice en cas de non satisfaction de cette demande, tandis que d'autres demandent d'aller directement au Conseil de la magistrature, a indiqué une source proche des participants cité par le journal Al-Wassat.

Le deuxième Forum des maires de la Libye a démarré, lundi soir à Tripoli, avec la participation des maires, des présidents des conseils et des comités locaux des différentes villes de la Libye à l'Est, à l'Ouest et au Sud du pays.

Les travaux de la deuxième réunion des maires des municipalités ont débuté, dimanche dans la capitale Tripoli, pour discuter des moyens d'unir les efforts nationaux et surmonter les divergences politiques entre les gouvernements libyens pour fournir les services aux citoyens.

En proie au chaos sécuritaire depuis 2011, dans le sillage de la chute du régime du défunt colonel Mouammar Kadhafi, la Libye est dotée de deux gouvernements concurrents : l'un baptisé d'Union nationale reconnu par la Communauté internationale est basé à Tripoli et l'autre dit intérimaire est installé à Beidha (Est) nommé par le Parlement libyen.

Les maires discuteront également, au cours de leur conclave, des problèmes auxquels sont confrontés leurs municipalités à l'instar de ceux de Sebha et Oubari qui présentent les difficultés dans les régions du Sud, notamment la situation humanitaire vécue par les citoyens et le rôle des municipalités dans la résolution des problèmes et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le processus politique actuel en Libye est dans l’impasse après l’échec de la mise en œuvre du Plan d’action de l’émissaire de l’ONU, Ghassan Salamé, reposant sur trois étapes, à savoir la révision de l’Accord politique, l’adoption d’une Constitution et l’organisation d’élections générales prévues en été 2018.

Face à cette impasse, la seule option qui reste est l’organisation d’élections générales pour lesquelles tous les protagonistes se préparent en vue de doter le pays d’une nouvelle légitimité issue des urnes capable de la sortir de la crise.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon