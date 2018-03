Tunisie : Hausse de 22% des recettes des exportations des dattes

19 Mars 2018

Tunis, Tunisie, 19 mars (Infosplusgabon) - Les recettes des exportations des dattes en Tunisie ont enregistré une hausse de 22,2% par rapport à la saison précédente et les quantités exportées ont augmenté de 7,52%, a annoncé, lundi, le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Ces quantités exportées ont atteint, depuis le début de la saison (1er octobre 2017) et jusqu'au 15 mars 2018, 66.116 tonnes d’une valeur de 402,401 millions de dinars contre 61.487 tonnes d’une valeur de 329,310 millions de dinars, l’année dernière.

Les recettes relatives à l’exportation des dattes biologiques ont également enregistré une hausse de 33,65%, soit 5.099 tonnes d'une valeur de 38,019 millions de dinars, contre 4.270 tonnes (28.44 millions de dinars), la saison passée.

Cette hausse est due à la capacité du pays à maintenir le même rythme d'exportation vers les marchés traditionnels comme le Maroc, l'Italie, l'Indonésie et la France, en plus de l'augmentation des quantités destinées à l'Australie ( 60%), au Qatar ( 47,4%), à l'Inde ( 45%) et au Canada ( 30%).

