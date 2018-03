Le Front pour le Sursaut Patriotique dénonce des irrégularités dans le procès de placement de fonds de la CNSS

19 Mars 2018

Cotonou, Bénin, 19 mars (Infosplusgabon) - Le Front pour le Sursaut Patriotique (FSP-opposition) dénonce des irrégularités dans la conduite du procès de l’ancien syndicaliste Laurent METONGNON et ses co- accusés dans une affaire de placement de fonds assorti de commission, dénommée « affaire BIBE-CNSS » (Caisse nationale de sécurité sociale).

Selon le FSP, « la BEF (Brigade Economique et Financière) continue de convoquer et d’interroger des personnes dans le cadre du dossier CNSS/BIBE contre Laurent METONGNON même, au cours de cette semaine ».

Pour le FSP, ce fait est très grave parce que l’enquête préliminaire est terminée depuis le 23 novembre, le dossier transmis au juge dans le cadre d’un flagrant délit. Toute audition nouvelle doit se faire en audience devant toutes les parties et depuis lors, il y a eu plusieurs audiences, souligne le FSP.

Le front ne comprend pas pourquoi des auditions de personnes ont encore lieu à la BEF alors que le dossier est devant le juge et la prochaine audience prévue pour mardi.

« Il apparaît alors que dans sa volonté manifeste de trouver des éléments pour faire condamner Laurent METONGNON, malgré la vacuité du dossier, le pouvoir viole délibérément et allègrement la loi », déclare le FSP, indiquant que si cette information venait à être confirmée par les avocats de Laurent METONGNON et de ses co-accusés, « ce comportement du pouvoir de Patrice TALON viole grossièrement les droits de la défense et le principe du contradictoire ».

Le FSP dénonce, par conséquent, cette violation flagrante de la procédure qui empiète même sur les prérogatives du juge en charge du dossier et appelle les avocats des prévenus à beaucoup de vigilance pour garantir les droits de leurs clients.

Il invite les magistrats à la retenue et au respect de leur indépendance dans la gestion de ce dossier et appelle les militantes et les militants, ainsi que tous les démocrates à la mobilisation pour exiger la libération sans condition desdits détenus.

Le 2 novembre dernier, rappelle-t-on, une décision du conseil des ministres avait instruit le ministre de la Justice à l’effet d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des anciens dirigeants de la Cnss « qui ont commis des actes de gestion frauduleuse et bénéficié de commissions occultes et/ou autorisé des placements hasardeux à la Banque internationale du Bénin (BIBE), une banque déclarée en faillite par la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa)».

Sur la période d’avril 2014 à octobre 2015, au total, plus de 17,5 milliards F CFA ont été placés auprès de la Bibe, contre le versement de commissions d’un montant de plus de 71 millions F CFA.

