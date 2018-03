Rwanda : Prêt de 30 millions de dollars US de la BAD au Fonds pour l'innovation au Rwanda

Écrit par Antoine Lawson | 19 Mars 2018

Kigali, Rwanda, 19 mars (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 30 millions de dollars pour appuyer la mise en place du Fonds pour l'innovation au Rwanda (RIF).

Le principal objectif de ce projet est de promouvoir l'innovation économique au Rwanda et dans la région de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC).

Selon le site de la BAD, ces fonds seront utilisés pour mettre en place un mécanisme d'investissement centré sur le financement des Petites et moyennes entreprises (PME) technologiques et le renforcement des capacités de l'écosystème entrepreneurial/innovant.

Ce projet est d'une importance nationale stratégique pour le Rwanda qui cherche à développer son économie de l'innovation et à élargir et diversifier sa croissance en produisant peu de carbone et en résistant aux phénomènes climatiques, conformément à sa Vision 2020 et à sa stratégie actuelle d'une croissance inclusive dirigée par le secteur privé.

Il n'existe pas de fonds de capital risque dans le pays pour soutenir les jeunes entrepreneurs prometteurs et les investisseurs locaux ont du mal à lancer des entreprises, y compris pour le suivi des investissements, en raison des capacités limitées de financement et des problèmes de liquidités.

"En accordant ce prêt au gouvernement du Rwanda, la Banque veut permettre à ce pays de développer ce secteur et d'attirer les investisseurs privés. Ce projet va permettre à la Banque de jouer un rôle de premier plan, de parer aux déficits de fonds, de réduire la pauvreté et de promouvoir la croissance socio-économique", a déclaré Abdu Mukhtar, directeur du département du secteur privé, de l'industrialisation et du développement du commerce.

Le Fonds va soutenir et fournir des financements par actions pour les PME, former des entrepreneurs en technologie à la planification et à la gestion des organisations et renforcer la sensibilisation sur les droits de propriété intellectuelle. Ce projet devrait soutenir plus de 150 entreprises à divers stades de leur développement et investir dans environ 20 projets dans leur phase initiale de croissance.

Il va créer plus de 2.000 emplois directs et plus de 6.000 emplois indirects sur un cycle de vie de dix ans. Il va renforcer les capacités de 07 à 10 incubateurs et accélérateurs, faciliter des réseaux d'investisseurs providentiels, l'autonomisation des jeunes et la création d'emplois bien rémunérés.

Il appuiera également les stratégies de technologie de l'information et de développement des capacités en ressources humaines de la Banque pour le renforcement des compétences de compétitivité, par le renforcement de la contribution technologique au PIB et le développement des économies de l'innovation à travers l'Afrique.

