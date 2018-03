Belgique : Un forum pour promouvoir les investissements en Afrique

19 Mars 2018

Bruxelles, Belgique, 19 mars (Infosplusgabon) - Après la RD Congo, la Côte d’Ivoire et le Togo, la République du Congo (Brazzaville) sera à l’honneur lors du Forum qui sera organisé à Genval (Wallonie), du 27 au 29 mars 2018 par Africa Belgium Business Week (ABBW) en vue de sensibiliser les entrepreneurs et hommes d’affaires européens sur les opportunités d’investissements au Congo, a annoncé, lundi, à la presse, Mme Isabelle Kabisa, députée provinciale de la Wallonie.

Au menu de ce forum, des activités diverses, notamment des débats, ateliers, et autres rencontres, ainsi que des animations pour la promotion des contacts d’affaires entre les entrepreneurs européens et africains en vue de l’émergence de l’Afrique, a expliqué Mme Kabisa.

Des centaines de visiteurs sont attendus à cette 5ème édition de ce forum, au cours duquel prendront la parole, des officiels et des experts, des banquiers et des entrepreneurs qui permettront d’ouvrir des fenêtres de partage d’expertise et d’expériences pour favoriser des rencontres ciblées.

Les débats seront focalisés sur des thèmes tels "Comment financer des projets en Afrique», ou encore «Femmes entrepreneurs en Afrique».

Ce seront trois jours denses et riches en échanges et rencontres diverses permettant aux entreprises de se faire des idées sur les possibilités d’investir au Congo-Brazzavile, a souligné la députée provinciale wallonne.

