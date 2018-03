Le FMI constate un redressement de l'économie malienne malgré les défis sécuritaires

19 Mars 2018

Bamako, Mali, 19 mars (Infosplusgabon) - "L'économie malienne a continué de se redresser en 2017, malgré les défis sécuritaires persistants, a constaté, samedi, à Bamako, Mme Boriana Yontcheva, responsable de la mission du Fonds monétaire international (FMI), à l'issue d'un séjour au Mali, dans le cadre de la 8ème Revue du Programme économique du gouvernement appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI.

"Les autorités maliennes et les services du FMI sont parvenus à un accord préliminaire sur la conclusion de la huitième Revue du Programme économique et financier du Mali soutenu par la FEC et sur les consultations de 2018 au titre de l’article IV, sous réserve de l’approbation par le conseil d’administration du FMI. L’achèvement de cette Revue permettra de mettre à la disposition du Mali environ 46 millions de dollars américains", a notamment annoncé Mme Yontcheva.

"Selon les estimations, la croissance du PIB reste vigoureuse à 5,3 pc, portée par de bonnes récoltes et une demande intérieure robuste. L’inflation a été modérée, restant bien en deçà du plafond régional. Les résultats budgétaires ont ainsi dépassé les projections du Programme. Le déficit budgétaire de 2017 a été limité à 3 pc du PIB, les dépenses ont été réduites, l’aide extérieure ayant été inférieure aux prévisions d’environ 0,8 pc du PIB. Les recettes ont été légèrement supérieures à l’objectif fixé", a indiqué Mme Yontcheva, analysant la situation économique du pays.

Elle a ajouté que les perspectives macro-économiques demeuraient globalement positives, mais que l’économie fait face à des risques de détérioration croissants, notamment, en raison d’une situation sécuritaire très volatile.

"Par ailleurs, d’éventuelles pressions sur les dépenses pendant une année électorale et la diminution de l’aide extérieure, représentent autant de risques budgétaires", selon elle.

La mission a également jugé la Loi de finances 2018 conforme aux objectifs du Programme et particulièrement, à l’objectif de convergence du déficit d’ici 2019, vers la norme de 3 pc du PIB établie au niveau régional par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

La mission du FMI fait le constat que: "les autorités maliennes ont réussi à faire avancer la réforme de la gouvernance".

Après diverses consultations avec les syndicats de la Fonction publique, à propos du champ d’application des déclarations de patrimoine des fonctionnaires à la Cour suprême, le gouvernement et les principales parties prenantes sont d’accord que la loi sera pleinement appliquée aux assujettis qu’elle mentionne explicitement (environ 1.479 personnes).

Le ministre malien de l'Economie et des Finances, Boubou Cissé, s'est réjoui des conclusions de cette mission du FMI et a confirmé que les actions entreprises et menées par les services techniques du département ont été "décisives et déterminantes".

Au cours de leur séjour à Bamako, les experts du FMI ont rencontré le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga, le ministre de l’Économie et des Finances et plusieurs membres du gouvernement malien.

Elle a également eu des séances de travail avec les présidents des institutions de la République, le directeur national de la BCEAO, Konzo Traoré et des acteurs du secteur privé.

