Le 3ème Forum international sur le sport du 29 au 31 mars à Bamako

19 Mars 2018

Bamako, Mali, 19 mars (Infosplusgabon) - La 3ème édition du Forum international sur le sport va se tenir du 29 au 31 mars prochain à Bamako, la capitale malienne, sur le thème "Pensons Sport, Vision 2024", avec la participation d'experts maliens et d'Afrique, a-t-on appris appris lundi auprès des organisateurs.

L'objectif du Forum est de créer les conditions nécessaires pour une participation future des athlètes maliens aux différents Jeux Olympiques, ont-ils précisé.

Selon les organisateurs, membres de l’Association pour la Promotion de la Jeunesse et du Sport (APJS), le programme comporte un tournoi de bras-de-fer, une exposition d’arts, la nuit des arts martiaux, un dîner de gala, une cérémonie de remise de distinctions et des conférences sur le financement du sport et sur la reconversion des anciens sportifs et des concerts.

