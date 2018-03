Le 14ème Sommet africain sur le Genre s'ouvre lundi au Rwanda

19 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 19 mars (Infosplusgabon) - Le 14ème Sommet africain sur le Genre, organisé par l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS, sigle en anglais), en partenariat avec des institutions scientifiques africaines de premier plan, s'ouvre ce lundi à Kigali, au Rwanda, pour deux jours, sur le thème "Le changement climatique à travers l'égalité des sexes: le point en Afrique" .

La mission fondamentale de ce Sommet sur le Genre repose sur une recherche de qualité grâce à l'égalité avec pour objectif d'arriver à un consensus sur la base de l'expérience scientifique, là où les améliorations relatives aux connaissances et à la pratique scientifiques sont nécessaires, indique une note d'information.

Son format organisationnel comprend six sessions plénières et quatre sessions parallèles modulées autour de faire avancer la recherche sur le changement climatique, sensible à l'égalité des sexes et faire avancer l'éducation relative au changement climatique, sensible à l'égalité des sexes.

Il y aura également une exposition d'affiches, des activités de mise en relation professionnelle, et des événements parallèles connexes publics.

Les thèmes de discussions comprennent le renforcement de la coopération entre les principaux acteurs hors et à l'intérieur du paysage scientifique en Afrique, la connexion entre la réalité des Objectifs de développement durable de l'ONU et les avancements technologiques et la vision de la 4ème Révolution industrielle et une base de connaissances scientifiques et son application dans le contexte de facteurs politiques et stratégiques prioritaires.

Ce Sommet réunit des chercheurs de pointe de pays africains, des experts mondiaux, des leaders du domaine de l'innovation, des décideurs politiques influents et des défenseurs du développement socio-économique durable fondé sur l'expérience.

