Un ancien ministre exhorte les médecins gambiens à mettre fin à leur grève

19 Mars 2018

Banjul, Gambie, 19 mars (Infosplusgabon) - Le chef du parti Gambia Moral Congress (GMC), Mai Ahmad Fatty, a exhorté ce lundi les médecins gambiens en grève à reprendre le travail.

M. Fatty, un ancien ministre de l'Intérieur, a déclaré, lors d'une conférence de presse à Banjul, que beaucoup de patients mouraient à cause de la grève des praticiens qui est entrée dans sa deuxième semaine.

"Nous avons compris à travers les médias que la profession médicale était mécontente du fait de certains propos de la ministre de la Santé. Ces déclarations n'ont tué personne, mais la grève de certains médecins coûte des vies", estime le leader de GMC.

Il recommande aux médecins grévistes de poursuivre le dialogue avec les autorités compétentes et de retourner dans les centres de santé et les hôpitaux, leur rappelant qu'ils avaient prêté serment.

"A la fin de la journée, ce qui est fondamental et capital pour les médecins est le Serment d'Hippocrate - le serment de sauver des vies en toutes circonstances".

"Et nous les avons vus prêter ce serment depuis les temps immémoriaux, les médecins qui sauvent e vies même dans des situations de combat, même prenant soin des combattants ennemis afin de sauver des vies, a ajouté M. Fatty, demandant aux Gambiens de placer l'intérêt national avant l'intérêt personnel et d'être des vecteurs du développement.

On rappelle que les médecins réunis sous la bannière de l'Association des médecins et dentistes et médecins internes de Gambie sont en grève pour exiger des excuses et la démission de la ministre de la Santé, Saffie Lowe Ceesay, qui les aurait accusés d'être antipatriotiques et de voler les médicaments dans les infrastructures gouvernementales.

La ministre a présenté ses excuses, mais les médecins jugent cela insuffisant et exige sa démission sous peine de voir la grève perdurer.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon