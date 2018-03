L'accès à l'eau, la première priorité des gouvernements, selon le Conseil mondial de l'eau

19 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 19 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil mondial de l'eau (CME) a réitéré lundi son appel aux gouvernements de tous les pays à faire de l'accès à l'eau pour chaque personne la première priorité par l'accroissement des budgets d'investissements dans les infrastructures durables d'eau.

Ce plaidoyer du CME s'inscrit dans le contexte de la tenue de son 8ème Forum mondial de l'eau du 18 au 23 mars à Brasilia, au , le thème "Partager l'eau".

Selon le CME, l'insuffisance des investissements, constatée dans 80 pour cent de pays pour atteindre les objectifs nationaux d'accès à l'eau potable, ne doit plus continuer à être une réalité en ce 21ème siècle.

La nécessité pour un engagement renouvelé et l'innovation est évidente dans la mesure où les investissements dans les infrastructures (exploitation et maintenance incluses) doivent être portés à 90 milliards d'euros par an, pour atteindre l'objectif 6 des Objectifs de développement durable (ODD), souligne le CME.

Le président du CME, le Pr. Benedito Braga, a noté que l'eau était essentiellement une question politique qui doit être débattue aux plus hauts niveaux de décision.

"Nous avons un large éventail de connaissances scientifiques et de solutions parmi lesquelles choisir, mais les décideurs politiques doivent en faire une priorité de sorte que ces propositions puissent être mises en œuvre", a ajouté le Pr. Braga.

Le CME alerte que d'ici 2025, la moitié de la population mondiale va vivre dans des zones touchées par des déficits en eau.

On estime dans le monde que 660 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un assainissement décent.

Ces personnes vivent principalement en Asie, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les femmes et les filles sont particulièrement affectées par le manque d'eau potable et d'assainissement décent. Elles passent collectivement 200 millions d'heures par jour pour puiser de l'eau.

L'acteur Matt Damon a déploré que dans le monde, plus de personnes possèdent un téléphone mobile que de toilettes disponibles.

Le CME estime que sans eau, il n'y a pas de vie, ni de nourriture, ni de développement. Le Forum mondial de l'eau se présente comme une plate-forme où les décideurs politiques vont échanger et adopter des recommandations pour assurer la sécurisation de l'eau et l'avenir de la planète.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon