Rwanda : La ville de Kigali abrite le 4e Sommet sur le genre les 19 et 20 mars

LIBREVILLE, 19 mars (Infosplusgabon) - Des experts mondiaux se réunissent à Kigali pour discuter du changement climatique du point de vue de l'égalité des sexes, et l'impact sur les problématiques économiques et sociétales.

Selon le concept, il est essentiel de mettre au point une base scientifique et une capacité de recherche en Afrique au profit de la population locale et mondiale. Les composantes importantes de notre quotidien et de notre futur - changement climatique, santé, sécurité alimentaire, énergie, urbanisme et transport, pour n'en citer que quelques-unes - sont contingentes à la réussite de ce projet.

Malgré le fait que des progrès aient été réalisés en termes de connaissances scientifiques depuis le siècle dernier, ils ne se traduisent pas de manière équitable pour les deux sexes en termes de savoir et de résultats. Il y a encore beaucoup à faire pour promouvoir les politiques relatives aux solutions scientifiques.

50 % des médicaments ont des effets indésirables différents sur les femmes et sur les hommes mais plus de 75 % des études biomédicales font uniquement appel à des sujets masculins ; il est donc difficile de comprendre pourquoi les médicaments peuvent s'avérer plus toxiques pour les femmes. »

« 96 % des études sur les écosystèmes ne prennent pas en compte les différences de genre dans les populations, il est donc difficile de savoir comment le changement climatique affectera l'environnement naturel et la biodiversité. »

« Les femmes ont un risque plus élevé de 47 % de blessure dans un accident de voiture mais toutes les voitures sont testées sur des mannequins hommes - il n'existe pas de mannequins de test femmes »

Nous avons besoin des femmes et des hommes dans la science car la parité hommes-femmes dans les équipes améliore l'intelligence collective, offre une évaluation plus équilibrée du risque et une résolution des problèmes plus efficace en cas de besoin et permet une meilleure communication et compréhension du contexte du problème.

Les avantages économiques, pour la société, et pour le bien-être humain ne peuvent être obtenus que si l'ensemble des parties prenantes s'engage à utiliser les meilleures connaissances scientifiques lors de la formulation de solutions avec les problématiques suivantes : Ces interventions fonctionneront-elles tout aussi bien pour les femmes ? Fonctionneront-elles tout aussi bien pour les hommes ? Analyser la science du point de vue de l'égalité des sexes exige un dialogue au niveau mondial.

