Liste des 22 "Eperviers" du Togo retenus contre Madagascar et la Côte d’ivoire en France

18 Mars 2018

Lomé, Togo, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Français Claude Leroy, sélectionneur de l’équipe nationale de football du Togo, "Les Eperviers", a retenu 22 joueurs pour affronter en match amical la sélection de Madagascar et celle de la Côte d’Ivoire, respectivement les 21 et 24 mars prochains en France, a-ton appris de sources proches de la Fédération togolaise de football (FTF) ce dimanche à Lomé.

Selon le calendrier établi, le Togo joue Madagascar le 21 mars au stade Saint Leu-la forêt et le 24 mars, il rencontre la Côte d’Ivoire au stade Pierre Brisson de Beauvais.

Liste des joueurs:

Gardiens de buts : Dida Fataou Alhassani (Liberty, Ghana) ; Djeri Sabirou Bassa (Coton Sport, Cameroun) Yorgan Agblémagnon(CD Nacional, Portugal).

Défenseurs : Djene Dakonam (Getafe, Espagne) Issifou Brouhana (AS Togo Port, Togo) ; Maklibè Kouloun (Dyto, Togo) ; Simon Gbegnon (AS Beziers, France) ; Hakim Ouro-Sama (AS Togo Port, Togo) ; Steve Lawson (Neuchatel Xamax, Suisse).

Milieux de terrains : Lalawélé Atakora (Adana Denirspor, Turquie) ; Franco Atchou ( Enyimba, Nigéria) ; Mathieu Dossevi (FC Metz, France) ; Floyd Ayité (Fulham, Angleterre) ; Ihlas Bebou (Hanovre, Allemagne) ; Guillaume Yenoussi( Dyto, Togo) ; Razak Boukari ( Châteauroux, France) ; Komlan Agbegniadan (Asec, Côte d’Ivoire) ; Elom Nyavédji (Planète foot, Togo).

Attaquants : Emmanuel Shéyi Adebayor (Basaksehir, Turquie) ; Kodjo Fo-Doh Laba (RS Berkane, Maroc) ; Fessou Euloge Placca (Wilrijk, Belgique) ; Thibault Klidje ( Espoir FC, Togo).

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon