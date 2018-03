Le GERDDES-Afrique critique le verdict du procès dit de "faux médicaments" au Bénin

18 Mars 2018

Cotonou, Bénin, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Groupe d’études et de recherches sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (GERDDES-Afrique) dénonce le verdict prononcé mardi dernier par la justice béninoise condamnant les grossistes répartiteurs de médicaments dans les pharmacies du pays à une peine d’emprisonnement ferme de quatre ans et à 100 millions FCFA de dommages et intérêts, dans un communiqué publié à l'issue du procès.

Dans ce communiqué, le président de l’ONG dont le siège est à Cotonou, Me Sadikou Alao, déclare : "l’avocat doit prendre acte des décisions de justice. Le président du GERDDES-Afrique que je suis constate que le droit s’éloigne du palais pour faire place à l’innommable. La seule question que je me pose est de savoir si ceux qui ont fait le choix de fuir le pays pour ne pas être confrontés à cette justice n’ont pas fait le bon choix. Ce qui est sûr, dans ces conditions bien malin qui se croirait en sécurité".

Mardi dernier, rappelle-on, les grossistes de produits pharmaceutiques interpellés le 20 février pour "vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses, falsifiées ou toxiques" ont été condamnés à 48 mois de prison ferme et 100 millions FCFA d’amende.

Il s’agit des responsables de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME), de l’Union béninoise de pharmaciens (UBPHAR), de l'UBIPHARM, de Promo Pharma Bénin, du Groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin (GAPOB).

Quant au directeur des Pharmacies, des Médicaments et des Explorations diagnostiques (DPMED), qui comparaissait pour manquement à son devoir de contrôler le marché et empêcher la commission de ces infractions, il a été purement et simplement relâché.

Les collaborateurs arrêtés avec les grossistes ont été eux, condamnés à 6 mois de prison.

