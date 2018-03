Une conférence sur la santé et le climat pour les PEID mercredi prochain à Maurice

18 Mars 2018

Port Louis, Maurice, 18 mars (Infosplusgabon) - Maurice accueille, les 21 et 22 mars prochains, la troisième conférence sur la santé et le climat pour les Petits Etats Insulaires en développement (PEID), avec la participation de 75 délégués venant du Cap-Vert, des Comores, de La Réunion, de Madagascar, des Maldives, de Maurice, de Sao Tome & Principe, des Seychelles et du Timor-Est.

Selon un communiqué du ministère mauricien de la Santé, publié vendredi, cette conférence réunira des ministres, des experts médicaux, des experts environnementaux, des représentants de l’Union africaine, des cCmmunautés économiques régionales et des bailleurs de fonds.

"La conférence fera le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda global de l’Organisiaon mondiale de la Santé (OMS) sur la santé et le changement climatique. Elle lancera aussi l’initiative spéciale pour parer aux effets des changements climatiques sur la santé dans les PEID et développera un plan de mise en œuvre régional pour ces pays", indique le communiqué.

Elle vise également à accroître la résilience des systèmes de santé face aux risques climatiques, à identifier les bénéfices pour la santé que comporte la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à soutenir les politiques de promotion de la santé face au changement climatique.

L'initiaive spéciale stipule que d’ici à 2030, tous les PEID aient des systèmes de santé résistant aux changements climatiques et que les pays du monde entier réduisent leurs émissions de dioxyde de carbone, à la fois pour protéger les populations les plus vulnérables contre les risques climatiques et pour multiplier les effets bénéfiques sur la santé dans les pays émetteurs de dioxyde de carbone.

Le ministère mauricien de la Santé fait ressortir que le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé que sont l'air pur, l'eau potable, la nourriture en quantité suffisante, la sécurité et le logement.

"D'après l'OMS, entre 2030 et 2050, le changement climatique entraînera près de 250.000 décès supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, aux maladies à transmission vectorielle, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur", souligne le ministère.

Par ailleurs, le coût des dommages directs pour la santé (à l’exclusion des coûts dans des secteurs déterminants pour la santé tels que l’agriculture et l’eau et l’assainissement) se situe entre 2 et 4 milliards de dollars américains par an d’ici 2030.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon