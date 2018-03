Vers la reprise du trafic ferroviaire sur l’axe Brazzaville-Pointe-Noire

18 Mars 2018

Brazzaville, Congo, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) entend reprendre ses activités d’ici le début du mois de juillet prochain, après plus d’une année d’interruption causée par la destruction de son réseau lors des violences armées dans le département du Pool entre les forces gouvernementales et les ex-miliciens ninjas de Pasteur Ntumi, a-t-on appris samedi à Brazzaville de source proche de cette société publique.

En attendant cette reprise, l’entreprise vient de lancer une opération de mise en service de ses engins restés longtemps en arrêt, notamment à la direction régionale de Brazzaville où le train n’a pas sifflé depuis avril 2016.

Les services chargés de Voies et bâtiments (VB), des télécommunications, signalisation et énergie (TSE) ainsi que ceux du matériel et traction vont, dans quelques jours, partir de Brazzaville jusqu’à Kimbédi, dans le département du Pool, en vue de désherber le long du chemin de fer, réparer les panneaux de signalisation ainsi que d’autres accessoires de communication reliant les différentes gares.

‘’Le début de ces opérations était prévu pour le 24 mars prochain, mais ce n’est pas évident. On attend le signal des autorités qui devront mettre à notre disposition des moyens nécessaires’’, a déclaré le chef de bureau TSE, deuxième division, Noël Niki-Niki, lors d’un entretien avec la presse.

Les dégâts causés sur le réseau ferroviaire pendant la crise du Pool sont en train d’être réparés par les pouvoirs publics.

L’arrêt du trafic entre les deux grandes villes du pays, Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, le principal centre économique et industriel du Congo, continue d’influencer l’approvisionnement de Brazzaville en divers produits, dans la mesure où la route ne permet guère d’assurer le transport de grandes quantités de marchandises. C’est ce qui explique des pénuries de carburant constatées dans la capitale.

