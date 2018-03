Le gouvernement béninois se dote d’une grille d’encadrement des voyages officiels

18 Mars 2018

Cotonou, Bénin, 18 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois vient de se doter d’une grille d’encadrement des voyages officiels afin de minimiser leurs coûts sur le budget national, a-t-on appris ce dimanche du ministère de l’Economie et des Finances.

La grille, qui vient d’être approuvée par le conseil des ministres, entre dans le cadre des mesures enclenchées depuis la création, en octobre 2016, d’une cellule des voyages officiels. Cette cellule qui s'emploie à rationaliser les dépenses liées aux voyages à l'étranger, s’est attelée à des négociations, et signature de contrats de partenariat avec des compagnies aériennes.

Outre ces différentes mesures et dans le souci d'une plus grande efficacité, il s'est avéré nécessaire de réglementer l'occupation des classes de voyage. L'inexistence d'un cadre définissant ces classes, occasionne des pertes à l'Etat, indique-t-on.

De janvier à février 2018, révèle-t-on, environ 15,21% des voyages ont été effectués en classe affaires et ont coûté cent cinquante-sept millions huit cent trois mille trois cent (157.803.300) F CFA, soit 35,57% de la dépense totale sur la période.

Depuis la création, en octobre 2016, de la cellule des voyages officiels des résultats probants ont été enregistrés et traduisent une rupture radicale avec la consommation exagérée des crédits destinés aux voyages officiels.

En 2017, révèle-t-on, les ressources consommées au titre des voyages par tous les ministères, la présidence de la République et les Institutions de la République (à l'exception de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle) s'élèvent à la somme de deux milliards quatre cent quarante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent six (2 447 497 206) F CFA contre une consommation moyenne annuelle d'environ neuf milliards sur les cinq années d'avant la création de la Cellule, avec un pic de dix-sept (17) milliards de F CFA sur une seule année.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon