Bénin : Construction prochaine d’un centre hospitalier universitaire de référence à Abomey-Calavi

18 Mars 2018

Cotonou, Bénin, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Bénin va bientôt se doter d’un Centre hospitalier universitaire de référence à Abomey-Calavi (cité dortoir située à environ 15 km de Cotonou), annonce une décision du dernier conseil des ministres.

«Notre pays va se doter d'un établissement hospitalier de référence de plus de 400 lits, prévu au Programme d'action du gouvernement», indique cette décision rendue publique, samedi, précisant que cet hôpital disposera de services cliniques et d'un plateau technique de haut niveau, dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. De même, il offrira les commodités pour les explorations diagnostiques, avec des unités de biologie et d'imagerie.

Le site identifié pour les travaux de cet hôpital se trouve dans la commune d'Abomey-Calavi, en pleine agglomération et abrite actuellement des équipements de Bénin Télécom Infrastructures. Sa superficie est de quinze hectares soixante-treize ares soixante-dix centiares (15ha 73a 70ca), précise-t-on.

Pour le gouvernement, le choix d'Abomey-Calavi, commune ayant une vocation de "cité dortoir" dont le nombre d'habitants est en forte croissance, est en «cohérence avec la carte sanitaire du Bénin.

Ce futur hôpital, poursuit-on, sera en lien de fonctionnalité avec le Centre national hospitalier universitaire Hubert K. Maga de Cotonou, le Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l'Enfant, et l'Hôpital de Zone d'Abomey-Calavi. Cette relation de complémentarité est indispensable pour un système de référence et de contre référence plus efficace.

