Mohamed Siala s'entretient avec plusieurs responsables sur l'immigration clandestine

18 Mars 2018

Tripoli, Libye, 17 mars (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Siala, s'est entretenu samedi à Niamey, au Niger, avec des responsables africains en marge de la conférence des pays sahéliens sur les réseaux de la migration qui s'est tenue vendredi dans la capitale nigérienne.

Un communiqué publié par le Bureau d'information du ministère a indiqué que M. Siala a discuté avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou, des relations bilatérales entre la Libye et le Niger, ainsi que des moyens de promouvoir la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et la sécurité des frontières.

Le chef de la diplomatie libyenne s'est également entretenu en marge de la conférence avec ses homologues du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la France, ainsi qu'avec les ministres de l'Intérieur du Tchad, de l'Italie, du Niger et de la France.

Selon le communiqué, M. Siala a quitté Niamey samedi, en direction de la capitale Tripoli, accompagné du ministre de l'Intérieur, le colonel-major Abdelsalam Achour.

Mohamed Siala a mis en garde contre les conséquences de la crise de l'immigration qui s'aggrave.

"L'immigration clandestine, la traite des personnes, le trafic et la sécurité des frontières sont des questions qui ont une priorité capitale pour le gouvernement de l'Entente nationale ; elles font partie des défis auxquels tout le monde est confronté; elles affectent directement la vie des citoyens, l'économie et la situation sécuritaire en Libye, ce qui exige une synergie des efforts et des échanges de vue d'adopter des politiques réalistes pour y faire face".

On rappelle que la réunion de coordination pour la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains tenue vendredi à Niamey entre les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel (Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad, Mali), ainsi que ceux de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Libye, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de l’Union européenne, de l’Union africaine, de l’ONU et de ses Agences, a appelé tous les pays concernés à renforcer les cadres législatifs nationaux en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains.

