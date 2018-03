Le chef de la CUA au Rwanda pour un sommet extraordinaire sur la zone de libre-échange

18 Mars 2018

Kigali, Rwanda, 18 mars (Infosplusgabon) - Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est arrivé vendredi à Kigali, au Rwanda, pour participer au Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine prévu le 21 mars 2018.

Selon le communiqué de l’Union africaine, il participera également aux réunions préparatoires au niveau du Comité des représentants permanents et du Conseil exécutif et prendra part au Forum des affaires qui se tiendra en marge du Sommet. Par ailleurs, M. Mahamat profitera de l'occasion pour interagir avec des représentants du secteur privé.

Le Sommet extraordinaire de Kigali a été approuvé lors de la session ordinaire de l'Assemblée de l'Union tenue à Addis-Abeba en fin janvier 2018.

La zone de libre-échange est l'un des projets phares du premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 et vise à approfondir le processus d'intégration.

Ce projet se poursuit avec d'autres initiatives clés telles que le Marché unique africain du transport aérien et le Protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain.

Au cours de sa visite, Mahamat mènera des consultations avec un certain nombre de chefs d'Etat et de gouvernement sur d'autres aspects importants de l'agenda africain, notamment la paix, la sécurité et la réforme institutionnelle de l'Union africaine.

FIN/INFOSPLUSGABON/ARB/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon