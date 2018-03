Reprise des manifestations par l’opposition togolaise la semaine prochaine

18 Mars 2018

Lomé,Togo, 18 mars (Infosplusgabon) - La coalition des 14 partis politiques de l’opposition a annoncé la reprise des manifestations suspendues pendant deux mois, pour cause du dialogue, indique une lettre de l’opposition au ministère en charge de l’administration territoriale, A-t-on appris samedi à Lomé.

Selon le calendrier établi par la coalition, les manifestations sont prévues pour 4 jours, à savoir les 20, 21, 22 et 24 mars, sur toute l’étendue du territoire national.

De sources proches de la coalition, la reprise des manifestations vise à protester contre la poursuite du processus électoral par le gouvernement, alors que le dialogue pour solutionner la crise relative aux réformes institutionnelles et constitutionnelles bute sur les «questions constitutionnelles».

Outre la poursuite du processus électoral, l’opposition entend faire pression sur le pouvoir qui, selon elle, bloque le dialogue sur l’épineuse réclamation du retour à la Constitution de 1992, signifiant de facto, que Faure Gnassingbé ne peut plus briguer un nouveau mandat après celui qui prend fin en 2020.

Après le deuxième round du dialogue, le 23 février dernier à Lomé, entre pouvoir et opposition sous la facilitation du président ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, les discussions ont achoppé sur la question très sensible relative à la non représentation à l'élection présidentielle de l’actuel président qui est en train d'achever son troisième mandat.

Le 6 mars dernier, une délégation de l’opposition a eu une concertation avec le facilitateur à Accra qui avait dissuadé la coalition à renoncer aux manifestations le temps de mener des discussions bilatérales avec les deux parties.

Mais, depuis, les positions sont devenues irréconciliables sur la question du départ du pouvoir de Faure Gnassingbé réclamé par l’opposition.

Cependant, les partisans du président Faure Essozimna Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, suite au décès de son père, n’entendent pas bouger d’un iota sur cette question, préférant un référendum sur la question contre l’avis de l’opposition qui exige le retour à la Constitution de 1992 et au départ en 2020 de l'actuel chef de l'Etat.

Cette reprise des manifestations, selon plusieurs observateurs, est le signe que les positions tranchées des uns et des autres ne font pas avancer le dialogue démarré depuis le 19 février dernier à Lomé.

