La réunion de coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants appelle à un renforcement des cadres législatifs nationaux

Niamey, Niger, 18 mars (Infosplusgabon) - La réunion de coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains tenue vendredi à Niamey entre les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel (Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad, Mali), ainsi que ceux de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Libye, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de l’Union européenne, de l’Union africaine, de l’ONU et de ses Agences, a appelé tous les pays concernés à renforcer les cadres législatifs nationaux en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains.

Une déclaration conjointe rendue publique à l’issue de la rencontre appelle au renforcement des capacités techniques et matérielles des Forces de défense et de sécurité en charge de la lutte contre la migration et la traite des personnes dans les pays d’origine et de transit.

Le ministre nigérien de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, Bazoum Mohamed, s’est réjoui dans son discours de clôture, des "échanges fructueux qu’ils ont eus, avant de s’appesantir sur les recommandations qui vont de la nécessité de renforcement des capacités des Forces de sécurité intérieure à la prise en charge de la problématique économique, base du phénomène de la migration".

Bazoum Mohamed s’est également réjoui de "la participation à cette concertation internationale des personnalités importantes qui ont contribué de façon tout à fait conséquente à nos réflexions".

Le Niger, point de transit et de départ des migrants, a rappelé en ouverture de cette réunion son plan en vigueur depuis 2016. "Tout étranger, fut-il ressortissant d’un pays membre de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), entré régulièrement sur le territoire du Niger, lorsqu’il est pris dans un véhicule qui a quitté la ville d’Agadez ou la ville d’Arlit de façon frauduleuse, en direction de l’Algérie ou de la Libye, perd son droit à la libre-circulation au Niger. Il est intercepté, ramené à Agadez. Une procédure judiciaire est engagée contre les chauffeurs et les véhicules pris dans ces circonstances", a indiqué M. Bazoum Mohamed.

Le nombre de trafiquants déférés en justice s’élève à 268 en 2017 et 140 véhicules de trafiquants ont été immobilisés durant cette période, a expliqué le ministre nigérien de l’Intérieur.

Selon le ministre, près de 6 000 migrants ont ainsi été interpellés et ont donc été ramenés à Agadez. Certains ont été remis aux mains de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) afin d’être rapatriés chez eux.

Les autorités nigériennes ont identifié plusieurs ghettos, ces maisons en périphérie d’Agadez où se cachent à la fois passeurs et migrants. Il y aurait officiellement 22 000 migrants à Agadez. Au total, selon le ministre, 268 trafiquants ont été déférés devant la justice et pour le moment 22 passeurs seulement ont été condamnés.

