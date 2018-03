Neuf projets africains lauréats de "Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie hors réseaux"

18 Mars 2018

Paris, France, 18 mars (Infosplusgabon) - Le ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ont désigné vendredi les 9 lauréats de l’appel à projets "Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie hors réseaux" dont l’objectif est de faire émerger des projets innovants portés par des entreprises françaises ou des ONG à destination des populations non reliées aux réseaux énergétiques traditionnels.

"Alors que les désordres du climat bousculent, partout sur la planète, les plus pauvres et les plus vulnérables, notre résolution est totale : nous devons encore accélérer pour réussir la transition énergétique et climatique, être plus ambitieux, être plus inventifs, être plus solidaires. L’amélioration de l’accès à l’énergie par le développement des énergies renouvelables en Afrique s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de l’agenda 2030 et je suis fier que nous soutenions ce mouvement", a déclaré Nicolas Hulot, dans un communiqué de presse.

Cet appel à projets a recueilli 92 projets lors de sa clôture fin novembre 2017 avant que la sélection finale ne retienne définitivement 9 projets, qui s’attachent tous à faire monter en compétence les acteurs locaux afin d’assurer la pérennité des options expérimentées et des services offerts, pour un budget global de 5,8 millions d’euros et une aide de l’ADEME de 1,8 million d’euros.

Les innovations proposées, et qui seront expérimentées, portent sur différentes technologies de production d’énergies renouvelables (systèmes hybrides, solaire, hydrolien fluvial, biomasse…) mais aussi sur des technologies innovantes d’utilisation de l’énergie renouvelable (irrigation, agriculture, dessalement, mobilité).

Les neufs projets lauréats sont EMPER (Togo) porté par la PME française Benoo Energies en partenariat avec des entreprises et ONG togolaises, la Région Nouvelle Aquitaine et une société belge, SISAM (Burkina Faso, Bénin, Togo) pour favoriser l’émergence de moyens d’irrigation durables et accessibles pour les petites exploitations maraîchères au Burkina Faso, au Bénin et au Togo porté par l’ONG française Electriciens Sans Frontière en partenariat avec des ONG africaines et néerlandaises, E-ZEM (Bénin ou Burkina Faso ou Ouganda) dont l’étude préliminaire est en cours pour définir le lieu d’implantation et qui concerne la vente en leasing de motos et tricycles électriques aux conducteurs avec un système de Pay As You Go et rechargement des batteries à travers un réseau de stations dans lesquelles les batteries sont stockées et rechargées grâce au photovoltaïque.

Il y a également le projet PAYGO ET MICROFINANCE (Bénin) porté par PAMIGA, association française et des institutions de microfinance béninoises, pour la promotion de solutions solaires équipées d’une technologie de compteurs innovants dédiée au Pay As You Go en zone rurale, le projet DESOLSA (Cap Vert) pour la réalisation d'une unité de dessalement solaire porté par la société française Mascara, en partenariat avec une entreprise et une commune capverdiennes et le projet AMBATOLOANA (Madagascar) pour tester la faisabilité opérationnelle d'un démonstrateur de petite hydrolienne et d’un ensemble de panneaux solaires avec batterie.

Enfin sont également retenus CHARBON TYPHA INDUSTRIEL (Mauritanie) pour la mise en place de deux lignes de production industrielles pilotes de biomasse énergie à partir du Typha domingensis, plante invasive du fleuve Sénégal, en alternative au charbon de bois, le projet PIVERT (Bénin) pour la diffusion du modèle économique et organisationnel innovant pour l’accès à l’énergie en milieu rural "PIVERT" (Pôles d’Innovation Verte, d’Energie Rurale et de Transformation) au Bénin et en Afrique Subsaharienne et le projet ELECTRIFICATION LATERALE (Madagascar) pour diffuser et interconnecter de nano-réseaux électriques par des entrepreneurs locaux reposant sur des innovations technologiques et organisationnelles pour entre autres l’électrification de 5000 foyers ruraux par 100 entrepreneurs.

Le projet "Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie hors réseaux", a souligné le communiqué, s’inscrit également dans la contribution de la France à l’initiative "Mission Innovation" lancée lors de la COP 21 et qui vise à accélérer l’effort public et privé de R&D dans le domaine des énergies vertes dont la France et l’Inde pilotent conjointement un challenge sur les innovations pour l’accès aux énergies renouvelables hors réseaux.

