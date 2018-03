Eradiquer l’analphabétisme à l’horizon 2030 au Burundi

18 Mars 2018

Bujumbura, Burundi, 18 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement burundais compte se donner les moyens nécessaires d’éradiquer l’analphabétisme « comme l’un des meilleurs choix pour tendre vers la réalisation des Objectifs de développement durable" à l’horizon 2030, a-t-on appris, vendredi, d’un communiqué officiel.

La question a été étudiée en Conseil des ministres de mercredi et le communiqué final, rendu public vendredi, trouve qu’avec un taux d’analphabétisme de 57,5% de la population âgée de plus de 10 ans, « il est crucial de reconnaître le rôle important que doit jouer l’alphabétisation dans le cadre de la « Vision 2025 » du développement durable au Burundi.

Par ailleurs, l’alphabétisation est inscrite dans les « Documents d’Orientation Stratégique », comme un « droit fondamental et une stratégie indispensable » pour accélérer le développement durable du pays.

Le communiqué rappelle, en outre, que « cette politique s’inscrit dans la logique de l’engagement des Etats, y compris le Burundi, en matière d’éducation, lors du Forum Mondial de l’Education, tenu à Incheon, en Corée du Sud, en mai 2015 ».

« L’objectif général est de promouvoir les possibilités d’apprentissage, tout au long de la vie, en faveur de tous les jeunes et adultes non alphabétisés », lit-on dans le même communiqué.

Le gouvernement attend, en retour, des « retombées positives dans les secteurs importants de la vie sociale et économique du pays, comme l’emploi, la production des biens et services ainsi que la gestion et la maîtrise des changements climatiques».

Un dispositif institutionnel sera mis en place pour assurer le suivi et l’évaluation des actions entreprises dans ce cadre, ajoute la même source.

Le Conseil des ministres a désigné une équipe technique, chargée de retravailler le document de politique générale d’alphabétisation des adultes, pour un délai d’un mois, lit-on, à la fin, dans le communiqué.

