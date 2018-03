La crise nationale de l'eau en Afrique du Sud, évitable selon un rapport de l'ISS

18 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 mars (Infosplusgabon) - L'Institut pour les études de sécurité (ISS) a estimé, vendredi, dans son rapport sur les prévisions hydriques, que la crise de l'eau en Afrique du Sud peut être surmontée à travers des investissements financiers considérables et une forte volonté politique.

Le rapport titré en anglais "A delicate balamce: water scarcity in South Africa", présenté ce vendredi, au cours d'un séminaire sur les moyens de prévenir la crise de l'eau en Afrique du Sud, contient des prévisions à l'échelle nationale sur l'approvisionnement et les déficits en eau jusqu'en 2035 et des scenarii pour assurer la stabilité hydrique.

Selon l'auteur principal du rapport, Zachary Donnenfeld, chercheur principal à l'ISS, la raréfaction en eau est plus accentuée dans le Cap occidental, tandis que dans les autres régions, il y a une surexploitation des ressources renouvelables en eau.

Une situation qui est un problème national avec des conséquences graves sur le développement humain et la croissance économique.

Le rapport relève qu'en dépit de la stratégie existante et des schémas de rationalisation pour contenir la raréfaction des ressources en eau, la surexploitation va se poursuivre jusqu'en 2035.

Le rapport propose que des actions peuvent être menées pour assurer la stabilité hydrique aussi bien au niveau de l'approvisionnement que de la demande en eau.

Les actions proposées pour accroître l'approvisionnement en eau sont le traitement de plus de la moitié des eaux usées des villes dont la plupart sont déversées sans traitement et l'utilisation des eaux souterraines dans le secteur agricole qui pourrait libérer les surfaces en eaux pour des usages dans d'autres secteurs.

Selon le rapport, la demande peut être maîtrisée par la réduction de la consommation qui est très élevée en Afrique du Sud. Celle-ci est de 235 litres par personne chaque jour contre une consommation moyenne mondiale de 173 litres.

D'autres mesures sont préconisées comme la facturation à un taux élevé pour les ménages dont la consommation est au-delà de celle nécessaire quotidiennement pour un usage humain , l'achat d'équipements hydrauliques performants, les codes pour de nouveaux bâtiments et l'usage des technologies.

"En réduisant la consommation par habitant, en augmentant la quantité d'eaux usées traitées et en revenant au système de plus d'utilisation des eaux souterraines dans l'agriculture, de même qu'en abandonnant les centrales thermiques au charbon, le pays peut revenir à la stabilité du secteur de l'eau", a affirmé l'auteur principal, Donnenfeld.

Le rapport prévient que l'avenir du secteur de l'eau en Afrique du Sud est incertain du fait d'une prédiction impossible de la pluviométrie dans la prochaine décennie.

Toutefois, il relève que ce qui est évident, l'Afrique du Sud a une consommation au-delà de ses ressources en eau disponibles qui fait que chaque jour qui passe, le problème devient plus difficile et plus coûteux à résoudre.

L'auteur Donnenfeld suggère une gestion coordonnée de l'eau comprenant le gouvernement, la Société civile et les habitants.

Il ajoute que le gouvernement central peut réaliser des investissements dans de grandes infrastructures d'eau, pendant que les gouvernants provinciaux et municipaux œuvrent à la réduction de la consommation en eau des ménages.

L'ISS note que depuis la publication, en 2014, de son premier rapport de prévision sur l'approvisionnement et la demande en eau, la situation ne s'est pas positivement améliorée et l'action politique ne s'est concentrée que sur rejeter la responsabilité sur d'autres que de trouver et d'appliquer les solutions. De plus, la planification a été purement réactive avec peu d'actions concrètes de long terme pour faire face à la sécurisation de l'eau en Afrique du Sud.

Les données du rapport utilisent le système de prévision de l'International Futures (IFs). Le rapport a été réalisé avec le soutien de la Water Research Commission.

