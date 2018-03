Grâce présidentielle en faveur de 740 prévenus au Burundi

18 Mars 2018

Bujumbura, Burundi, 18 mars (Infosplusgabon) - Quelque 740 prévenus sont sortis, vendredi, de Mpimba, la prison centrale de Bujumbura, en application d’une mesure de grâce qui avait été prononcée par le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, lors de son message de vœux de nouvel An 2018, à la nation, a annoncé sur place, la ministre de la Justice et Garde des sceaux, Mme Aimé Laurentine Kanyana.

La prison de Mpimba hébergeait quelque 3.814 détenus, dont 1.525 condamnés et 2.289 prévenus, toutes catégories confondues.

La même opération d’élargissement des détenus éligibles à la grâce présidentielle s’est déjà déroulée dans la plupart des 11 maisons d’arrêts officielles du pays.

Parmi les 740 bénéficiaires de la grâce présidentielle à la prison centrale de Bujumbura figurent, « à titre exceptionnel », 450 prévenus en rapport avec le mouvement insurrectionnel contre le troisième mandat présidentiel de 2015, selon la Garde des sceaux.

Les Nations unies estiment à plus de 8.000 activistes politiques qui ont été jetés en prison pour avoir contesté, dans la rue, le mandat présidentiel de 2015.

L’opposition, la /ociété civile et certains frondeurs du camp présidentiel avaient jugé le troisième quinquennat, depuis 2005, « contraire » à la Constitution et à l’accord inter-burundais d’août 2000, à Arusha, en Tanzanie, sur la paix et la réconciliation nationale.

L’élargissement des « Anti-troisième mandat » est l’un des rares signes de décrispation politique dans les rapports entre le pouvoir et l'opposition depuis les élections controversées et émaillées de violences de 2015, de l’avis des analystes à Bujumbura.

Par contre, un dialogue inclusif de tous les protagonistes de la crise ne passe toujours pas, en dépit des pressions de la Communauté internationale au chevet du Burundi.

Le décret portant grâce présidentielle concernait jusque-là les détenus de droit commun ayant été condamnés à une peine ne dépassant pas cinq ans de prison, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes vivant avec un handicap manifeste, les détenus ayant déjà purgé la moitié de leurs peines ainsi que les prisonniers ayant manifesté un bon comportement en détention.

Par ailleurs, le pouvoir burundais ne reconnaît pas l’existence de « détenus politiques » dans le pays et parle généralement d’« ennemis de la nation» ceux qui ont voulu renverser les institutions démocratiquement élues, en 2015, année encore marquée par une tentative de putsch militaire manqué.

Une trentaine de mandats d’arrêt internationaux a été émise contre les commanditaires présumés du mouvement insurrectionnel en exil à l’étranger, dont des leaders politiques de l’opposition, des activistes de la Société civile et de hauts responsables militaires de la tentative de putsch qui avait suivi.

Les réformes constitutionnelles en cours pour préparer de nouvelles élections générales, en 2020, commencent à tendre encore plus le climat politique déjà délétère au Burundi, note-t-on.

On rappelle que quelque 2.500 détenus devraient bénéficier de la mesure portant grâce présidentielle cette année, avec comme autre objectif de désengorger les réputées surpeuplées prisons du Burundi.

Les défenseurs des droits des personnes détenues parlent de plus de 11.000 locataires des maisons pénitentiaires du Burundi, ne dépassant pas une capacité installée de 5.000 places.

