Ouverture à Niamey d’une réunion de coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants

18 Mars 2018

Niamey, Niger, 18 mars (Infosplusgabon) - Une réunion de ‘’coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains’’ s’est ouverte ce vendredi à Niamey, en présence des ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel (Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad, Mali).

Prennent également part à cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Libye, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, des représentants de l’Union Européenne, de l’Union Africaine, et de l’ONU.

La rencontre a pour objectif principal d’identifier des actions concrètes afin de renforcer la coopération opérationnelle entre Etats d’origine, de transit et d’arrivée de migrants irréguliers.

Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre nigérien de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses; M. Bazoum Mohamed, a rappelé que ‘’la réunion se focalisera sur le soutien opérationnel à apporter aux pays engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et à définir les mécanismes concrets de coopération entre les services de sécurité intérieure et les services de renseignements, avant de mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre des engagements qui en seront issus’’.

‘’Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements qu’il a pris en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants, a-t-dit, le Niger a, dès juillet 2016, défini une doctrine opérationnelle visant à lutter contre la migration irrégulière à travers l’application stricte des textes relatifs à la migration’’.

‘’C’est ainsi que tout étranger, fût-il ressortissant d’un pays membre de la CEDEAO entré irrégulièrement, lorsqu’il est pris dans un véhicule destiné à partir d’Agadez, de façon frauduleuse en direction de l’Algérie ou de la Libye, perd son droit à la libre circulation au Niger. Il est intercepté et ramené à Agadez, à charge pour lui de continuer de tenter son aventure ou de rejoindre volontairement l’OIM pour se faire acheminer chez lui ».

En outre, une procédure judiciaire est engagée contre les chauffeurs et les véhicules pris dans ces circonstances…’’, a martelé Bazoum Mohamed.

‘’La mise en œuvre de ces mesures, a-t-il souligné, a permis à mon pays d’enregistrer des résultats très appréciables au niveau de tous les indicateurs de performance retenus dans le cadre de résultats de son programme de lutte contre la migration irrégulière à l’horizon 2021’’.

Bazoum Mohamed a, par ailleurs, indiqué que: ‘’ces résultats fort appréciables ont été obtenus grâce au renforcement des capacités des Forces de défense et de sécurité à partir des ressources propres et des financements des partenaires dans le cadre du Programme de La Valette et de la coopération bilatérale’’.

C’est le lieu ici de reconnaître les apports réalisés par les partenaires à travers Eucap-Sahel Niger et le Système d‘information policière pour l’Afrique de l’Ouest (WAPIS) « qui ont permis de renforcer les capacités techniques de nos Forces de sécurité intérieure », a déclaré le ministre d’Etat.

C’est aussi l’occasion, selon lui, de manifester « notre gratitude envers l’Union Européenne et la Coopération allemande pour les appuis en équipements à nos Forces de sécurité engagées dans la lutte contre le trafic illicite de migrants, sans oublier le soutien en infrastructures de surveillance du territoire de la Coopération italienne.

