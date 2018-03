Deux Burkinabè parmi les lauréates du Prix panafricain pour les chercheures dans l’agriculture

18 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 18 mars (Infosplusgabon) - Dr Eveline Sawadogo/Compaoré et Dr Catherine Sawadogo Ilboudo Tinkoudougou, respectivement sociologue et ingénieure, figurent parmi les 11 lauréates de « African Women in Agricultural Research and Development » (AWARD), a-t-on appris de source officielle.

Selon un communiqué, ce prix est réservé aux femmes avec pour objectif de stimuler le changement transformateur des chercheures qui œuvrent à promouvoir la recherche agricole et l’innovation.

Le prix AWARD concerne des chercheures capables, confiantes et influentes qui contribuent, à travers leurs recherches, au développement, à la promotion d’innovations et avancées technologiques majeures dans le secteur de recherche et développement agricole (RAD) en Afrique. AWARD veut constituer un réseau de femmes talentueuses ayant un potentiel élevé.

Pour sa 8ème édition qui concernait exclusivement l’Afrique anglophone, AWARD s’est ouvert aux pays francophones. C’est suite à l’appel à propositions diffusé que les deux Burkinabè ont été retenues.

Dr Eveline Compaoré épouse Sawadogo est sociologue et spécialiste des systèmes d’innovations agricoles. Elle est attachée de recherche à l’INERA et s’intéresse à comment les besoins des producteurs doivent inspirer la recherche en laboratoire et comment les résultats de la recherche peuvent contribuer à l’amélioration des pratiques agricoles.

Dr Sawadogo/ Ilboudo Tinkoudougou Catherine, est ingénieure de recherche en service à l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) à Ouagadougou.

Ses recherches sont axées sur la production durable des céréales dont le sorgho, par la recherche de variétés résistantes à la mauvaise herbe parasite « Striga hermonthica » et de bio-herbicides contre cette plante parasite.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPK/GABON 2018

