Le CDP tient le 5 mai prochain son premier congrès depuis la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 mars (Infosplusgabon) - Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP opposition) va tenir, les 5 et 6 mai prochain, son 7ème congrès, le premier depuis la chute, en 2014, de Blaise Compaoré, a annoncé vendredi la formation politique de l'ancien chef d'Etat burkinabè.

Depuis le départ de Blaise Compaoré de la tête du Burkina Faso, suite à une insurrection populaire, en octobre 2014, son parti a traversé des périodes d’instabilité, marquées, notamment, par des querelles pour sa succession.

Dans le cadre des enquêtes sur le coup d’Etat manqué de septembre 2015, le président du CDP, Edi Komboïgo, avait été incarcéré.

Blanchi par la suite en décembre 2017, il a repris la rênes de ce parti qui compte 18 députés sur les 127 de l’Assemblée nationale.

Le CDP est considéré par plusieurs observateurs comme l’une des principales forces d’opposition au Burkina Faso.

Pour le président du Comité d’organisation du congrès, Blaise Sawadogo, "il faut une nouvelle direction plus conquérante, plus solide, plus cohérente et plus unie pour relever les défis".

