Le Togo et la Namibie jettent les bases de leurs relations diplomatiques

17 Mars 2018

Lomé, Togo, 17 mars (Infosplusgabon) - Le Togo et la Namibie ont jeté les bases de leurs relations diplomatiques suite à la visite effectuée, du 15 au 17 mars, par le ministre togolais en charge des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine, Robert Dussey à Windhoek, a-ton appris de sources diplomatiques, ce samedi à Lomé.

Cette visite, qui fait suite à celle effectuée du 10 au 12 octobre 2012 en Namibie par le chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé, et assortie de la signature d’un accord-cadre de coopération entre Lomé et Windhoek dans les domaines politique, économique, technique, scientifique, commercial, culturel et social, vise à renforcer la coopération entre le Togo et la Namibie.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Togo publié, ce samedi à Lomé, «les échanges entre la partie togolaise et namibienne ont porté sur plusieurs points relatifs aux domaines de l’environnement et du tourisme, de l’agriculture, de l’eau, des travaux publics et des transports, de l’industrialisation, du commerce et du développement des petites et moyennes entreprises, de l’éducation».

Le député NetumboNa ndi-Ndaitwah, ministre des Relations Internationales et de la Coopération de la Namibie et le ministre togolais en charge des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine, Robert Dussey ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays, à l’issue de leur rencontre.

Ainsi, dans le domaine de l’environnement par exemple, les deux pays sont d’accord pour opérationnaliser des échanges sur le projet de transfert d’animaux sauvages de la Namibie vers le Togo en vue d’«enrichir les parcs nationaux du Togo à partir d’une coopération avec les pays à forte diversité biologique animale sauvage et végétale dont la Namibie ».

En ce qui concerne les transports, «les deux ministres ont convenu de la signature prochaine d’un accord «Open sky» entre le Togo et la Namibie en vue de faciliter la liaison Lomé - Windhoek par le biais des compagnies Asky et Namibian Airways ».

A cet effet, le Togo et la Namibie ont décidé l’exemption de visa d’entrée et de séjour entre les deux pays au profit de leurs ressortissants détenteurs de passeport diplomatique et de services.

Par ailleurs, toujours au niveau des transports, ils ont souligné la nécessité de la mise en place d’une stratégie de connexion entre le port de Lomé et celui de Windhoek «dans l’optique de promouvoir les échanges de produits locaux des deux pays».

Les relations entre Lomé et Windhoek, rappelle-t-on, remontent à la visite effectuée en 2012 du président togolais en Namibie au cours de laquelle les deux pays ont manifesté leur volonté d’établir des relations de coopération.

