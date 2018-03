Mali : 160 Maliens de Libye ont regagne leur pays jeudi

17 Mars 2018

Bamako, Mali, 17 mars (Infosplusgabon) - Au total, 160 Maliens vivant en Libye parmi lesquels 20 femmes, 15 enfants mineurs et 21 prisonniers ont regagné volontairement leur pays jeudi, a-t-on appris samedi, de bonne source.

Cette opération de rapatriement des Maliens a été rendue possible grâce à l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM) et le ministère en charge des Maliens de l'Extérieur qui ont pu rapatrier à la date d’aujourd’hui plus de 1200 Maliens de la Libye, selon la même source qui annonce le retour imminent au Mali de centaines de migrants maliens en provenance de l’Algérie, où leur situation devient de plus en plus préoccupante.

Le 28 février dernier, 155 Maliens de Libye ont été rapatriés, rappelle le ministère en charge des Maliens de l'Extérieur qui assure que l'Etat mettra tout en oeuvre pour rapatrier des milliers de Maliens qui vivent dans des situations précaires en Libye, en Algérie et ailleurs.

