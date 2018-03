Rd Congo : suspension des marches du Comité laïc de coordination

16 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 16 mars (Infosplusgabon) - Le Comité laïc de coordination (Clc) a annoncé la suspension des marches au terme de trois grandes actions organisées le 31 décembre 2017 ainsi que les 21 janvier et 25 février 2018 sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo (Rdc).

« Faisons tous ensemble, croyants, hommes et femmes de bonne volonté au pays et dans la diaspora, un arrêt pour évaluer ensemble ces petites victoires qui constituent le principal acquis de ces manifestations », indique le Clc.

Dans cette déclaration intitulée « Jusqu’au bout, nous irons », le Clc appelle la population à demeurer mobilisée pour des prochaines actions de réarmement moral et spirituel.

Il appelle, à cet effet, la population à participer à la messe de morts « des martyrs du 25 février 2018 », qu’elle organise le 16 mars, à la cathédrale Notre Dame du Congo à Kinshasa, avant d’affirmer qu’il poursuit l’opération « sonnerie des cloches » de tous les jeudis à 21H dans toutes les paroisses de la capitale et des provinces, accompagnée des sifflets, klaxons et autres bruits de casseroles.

Il a demandé à la population de poursuivre des formations à la non-violence dans différentes paroisses de Kinshasa et de l’intérieur de la Rdc et de participer à des prières, sermons et autres prêches de réarmement spirituel.

Il a également fait savoir qu’il continue à mener des actions diplomatiques en direction de nombreux partenaires du pays avec l’aide des compatriotes de la diaspora.

A propos des acquis des manifestations du 31 décembre 2017 ainsi que du 21 janvier et 25 février 2018, le Clc a salué notamment l’adhésion des Congolaises et des Congolais à leur mobilisation ainsi que le courage des manifestants qui ont bravé la peur.

« Nos victoires, c’est notre victoire sur notre propre peur, c’est d’avoir transféré la peur dans le camp de nos dirigeants politiques, militaires, policiers et autres agents des services de sécurité, c‘est d’avoir révélé l’existence des divisions au sein du pouvoir en place, c’est d’avoir mis à nu un régime dictatorial qui s’acharnait à se cacher derrière une démocratie de façade », souligné le Clc.

Pour le Clc, le peuple est désormais débout. « Tous à Kinshasa et dans toutes les provinces et au sein de la diaspora en Afrique, Asie, Europe, Canada, Usa, etc. ont exprimé leur volonté de construire, au cœur du continent, un Congo plus beau qu’avant », a affirmé le Clc.

La déclaration a été signée par huit personnes dont les Prs Thierry Nlandu, Isidore Ndaywel et Justin Okana.

