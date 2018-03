Validation du nouveau Plan d’action national (2018-2022) pour le contrôle des armes légères et de petit calibre

16 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 16 mars (Infosplusgabon) - Le nouveau Plan d’action national (2018-2022) pour le contrôle des Armes légères et de petit calibre (Alpc) sera validé et signé le 15 mars 2018, au cours d’une cérémonie prévue en marge de la réunion du Conseil des ministres du Centre régional sur les Armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique et les Etats limitrophes, indique un communiqué du service de la lutte anti-mines de l’ONU (Unmas), remis mercredi à Infosplusgabon.

Ce nouveau Plan d’action national, souligne le communiqué, est censé être un document clé et une ligne directrice de la politique nationale. Il va non seulement permettre d’assurer un contrôle et une gestion efficace des Armes légères et de petit calibre, mais aussi de lutter contre la prolifération et la circulation illicite des Armes légères et de petit calibre en Rd Congo.

Avec le soutien de la Monusco, l’Unmas a appuyé la Commission nationale de contrôle des Armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée (Cnc-Alpc) dans l’élaboration de ce nouveau Plan d’action national pour la période allant de 2018 à 2022.

Le premier atelier de révision et de rédaction de ce Plan, rappelle-t-on, a eu lieu les 1er et 2 décembre 2017 à Kinshasa. Le projet de ce Plan a ensuite été rédigé par un groupe d’experts nationaux convoqués par la Cnc-Alpc. L’atelier de son adoption au niveau technique s’est tenu le 6 mars à Kinshasa.

Les deux ateliers, note le communiqué, avaient réuni 55 experts provenant des autorités nationales, des services de sécurité et de la Société civile congolaise, ainsi que des représentants et experts de la Monusco (Unmas, Ssr, Unpol, Ddrrr, Jmac), du Pnud et des Ong internationales spécialisées (Mag et Npa). L’enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre de ce Plan s’élève à 58,5 millions de dollars américains prévoyant de couvrir les activités à travers les 26 provinces de la Rd Congo.

Créée en mai 2008, la Cnc-Alpc est une structure permanente interministérielle du gouvernement congolais chargée de concevoir, coordonner, mettre en œuvre et faire le suivi de la politique nationale sur le lutte contre la prolifération et la circulation illicite des Alpc en Rd Congo.

