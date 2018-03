Consternation du président mauritanien suite au crash d'un hélicoptère militaire au Sénégal

16 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 16 mars (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, exprime sa profonde tristesse et sa consternation à travers un message de condoléances adressé jeudi au président Macky Sall du Sénégal, suite au crash d’un hélicoptère militaire survenu mercredi soir dans le centre-sud du Sénégal, avec un bilan de huit (8) morts et plusieurs blessés.

Dans son message, le chef de l’Etat mauritanien écrit : "Nous avons appris avec consternation la triste nouvelle de l’accident d’un hélicoptère militaire à Missirah, au sud du Sénégal, causant plusieurs morts et blessés".

"En cette douloureuse occasion, je vous exprime, et à travers vous au peuple et au gouvernement sénégalais frères ainsi qu’aux familles des victimes, nos sincères condoléances et l’expression de notre profonde compassion", poursuit le message.

L’hélicoptère affrété par une compagnie de tourisme pour effectuer la liaison Dakar-Ziguinchor, en Casamance (Sud) est tombé mercredi en début de soirée au large de Missirah (Sud-ouest), avec vingt personnes à son bord.

