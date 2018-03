Arraisonnement d'un pétrolier battant pavillon du Togo au large de la Libye

16 Mars 2018

Tripoli, Libye, 15 mars (Infosplusgabon) - La marine libyenne a intercepté un pétrolier battant pavillon du Togo dans la zone d'Abou Kamach (Ouest), et l'a gardé à la base navale de Tripoli, a indiqué le porte-parole officiel de la Marine libyenne, le colonel-major Ayoub Gassem.

Dans une déclaration à la presse, le colonel-major Gassem a expliqué qu'une mission de patrouille à bord du bateau de reconnaissance Ras Jedir a réussi mercredi soir à intercepter un bateau de carburant battant pavillon du Togo à moins de 8 miles nautiques au nord d'Abou Kamach près de la frontière marine libyo-tunisienne.

Il a affirmé que le pétrolier saisi baptisé Lamar a été conduit jeudi soir à la base navale de Tripoli. Il appartient à une entreprise grecque dénommée Volmar, disposant d'un équipage composé de 8 personnes, toutes originaires de Grèce.

Le porte-parole de la marine a ajouté que l'arraisonnement du pétrolier a été motivé par sa présence dans les eaux territoriales libyennes profondes sans l'autorisation de l'autorité compétente de la marine libyenne, et dans la zone suspecte où plusieurs opérations de contrebande de carburant libyen ont été effectuées.

Il a rappelé qu'il y a eu de nombreux navires et camions-citernes qui ont été interceptés dans la région en question alors qu'ils se livraient à de la contrebande de carburant.

Le colonel-major Gassem a souligné que l'affaire du pétrolier sera renvoyée vers une juridiction compétente après l'achèvement des procédures légales et l'enquête préliminaire, ainsi que le transfert d'un dossier complet à ce sujet.

On rappelle que le carburant en Libye, le moins cher en raison des subventions de l'Etat, fait l'objet d'un vaste trafic de contrebande aussi bien par voie terrestre que maritime.

Par voie terrestre, le trafic se fait à travers les postes frontaliers de Ras Jedir et Dhehiba communs avec la Tunisie et par mer, de la zone allant du Zaouia jusqu'à Zouara à l'ouest de Tripoli vers cinq pays étrangers, à savoir: Malte, l'Italie, la Turquie, la Grèce et le Liban.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon