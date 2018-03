L'UA félicite la Sierra Leone suite aux élections générales pacifiques et crédibles

16 Mars 2018

Addis-Abeba, Ethiopie, 16 mars (Infosplusgabon) - Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a félicité jeudi le peuple sierra-léonais pour les élections générales pacifiques, transparentes et crédibles qu'il a organisées le 7 mars 2018.

Dans un communiqué publié par la Commission, le président a pris note de l'atmosphère pacifique dans laquelle les élections ont eu lieu et a salué les efforts de l'ensemble des parties prenantes parmi lesquelles les partis politiques et la Commission électorale (National Electoral Commission).

L'élection présidentielle de la Sierra Leone demeure cependant indécise. Conformément à la Constitution et à la loi électorale en vigueur dans le pays, un deuxième tour sera organisé entre les deux candidats arrivés en tête.

A cet égard, le président de la commission électorale a lancé un appel à l'ensemble des acteurs, surtout aux candidats de la Sierra Leone People’s Party (SLPP) et du All People’s Congress (APC) à préserver la paix et à tout mettre en œuvre pour assurer une issue heureuse au processus électoral.

"L'Union africaine reste déterminée à appuyer les efforts de consolidation de la démocratie en Sierra Leone et dans les autres Etats membres grâce à des processus électoraux pacifiques, transparents et crédibles", a conclu le communiqué.

Julius Maada Bio du SLPP et le Dr Samura Kamara du parti au pouvoir, l'APC, vont aller au deuxième tour prévu le 27 mars après avoir obtenu les deux premières places à l'issue des élections très disputées du 7 mars.

