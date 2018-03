Les groupes de défense des droits de l'Homme exhortent le gouvernement tunisien à mettre fin à l'impunité des forces de sécurité

14 Mars 2018

Tunis, Tunisie, 14 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement tunisien doit mettre fin à l'impunité des forces de sécurité accusées de violations des droits de l'Homme, a déclaré Amnesty International, dans une lettre ouverte au Premier ministre, cosignée par 15 organisations tunisiennes et internationales de défense des droits humains.

La lettre appelle les autorités tunisiennes à veiller à ce que toutes les plaintes pour torture et autres mauvais traitements fassent l'objet d'une enquête rapide et indépendante.

Amnesty International a indiqué que la lettre soulignait également que les personnes soupçonnées de violations des droits de l'Homme devraient être immédiatement suspendues de leurs fonctions, dans l'attente d'une enquête impartiale et d'un procès équitable, ajoutant que les victimes devaient être protégées contre les représailles ou l'intimidation. De plus, les peines infligées aux personnes reconnues coupables de torture ou d'autres violations doivent refléter la gravité de leurs actes.

La lettre fait suite à un incident survenu le 26 février, lorsqu'un syndicat des forces de sécurité a appelé ses membres à boycotter la sécurisation du tribunal de Ben Arous à Tunis jusqu'à ce que tous les agents de sécurité accusés de torture soient relâchés.

Le même jour, un important groupe d'agents de sécurité a également occupé les locaux du tribunal, faisant pression sur les autorités judiciaires pour qu'elles libèrent leurs collègues. Ces événements constituent une tentative sérieuse d'entraver le cours de la Justice et de poursuivre l'impunité dont jouissent les forces de sécurité pour des crimes tels que la torture. En outre, ces actions méconnaissent l'article 109 de la Constitution tunisienne et d'autres lois tunisiennes, a déclaré Amnesty International.

"Les autorités tunisiennes doivent redoubler d'efforts pour réformer le secteur de la sécurité et éradiquer l'impunité. La grande majorité des allégations de torture et d'autres fautes graves commises par les forces de sécurité doivent encore faire l'objet de poursuites indépendantes et impartiales", a déclaré, mardi, Najia Bounaim, directrice des campagnes d'Amnesty International pour l'Afrique du Nord.

"En ne réagissant pas de manière significative et publique à l'ingérence des syndicats des forces de sécurité dans le système judiciaire, les autorités tunisiennes ne parviennent pas à assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les autorités ont le devoir de respecter leurs obligations internationales et la Constitution tunisienne pour lutter contre la torture et les autres mauvais traitements". La lettre a exhorté les autorités tunisiennes à respecter leurs obligations en vertu de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

"Nos organisations appellent les autorités tunisiennes à redoubler d'efforts pour que le pouvoir judiciaire enquête sur les suspects. Notamment en veillant à ce que les membres des forces de sécurité convoqués aux fins d'interrogatoire comparaissent devant les enquêteurs et les tribunaux sans menaces ni autres pressions de la part des forces de sécurité. Compte tenu de l'engagement de la Tunisie à promouvoir la primauté du droit et le respect des droits de l'Homme, elle doit prioriser les progrès vers la fin de l'impunité des forces de sécurité afin de créer un climat de confiance entre les forces de sécurité et la population.

En février 2017, Amnesty International a publié un rapport soulignant comment les violations commises par les forces de sécurité pendant l'Etat d'urgence, y compris la torture et les arrestations arbitraires, menacent la voie à suivre pour réformer le pays.

