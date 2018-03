Burkina : des armes et des minutions saisies des mains d’individus armés à Ouagadougou (Police)

14 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 mars (Infosplusgabon) - Des armes et des minutions ont été saisies dans la nuit de mardi à mercredi des mains d’individus armés qui ont ouvert le feu sur une patrouille de Police dans le quartier populaire de Karpala à Ouagadougou, a annoncé la Police, dans un communiqué.

« Dans la nuit 13 au 14 mars 2018, une équipe de la Brigade Anti Criminalité (Bac) de Ouagadougou, en patrouille de sécurisation dans le quartier Karpala et ses environs, est tombée sur deux individus arrêtés au pied d'une moto au milieu d'une réserve, aux environs de 23H », lit-on dans le communiqué de la Police.

A la vue du véhicule de la Bac, les deux individus ont immédiatement ouvert le feu sur l'équipe avant de prendre la fuite, indique le texte, qui précise qu’après une première riposte suivie d'une course-poursuite et d'échanges de tirs, les suspects ont abandonné leur monture en tentant de se fondre dans l'obscurité.

Adaptant automatiquement leur mode de progression à celui des fuyards, les éléments de la Bac ont pu procéder à l’interpellation d'un des mis en cause et la saisie d'un vélomoteur utilisé par les suspects dans leur manœuvre.

La Police a, en outre, saisi un lot d'armes composé de Kalaschnikov à double chargeurs garnis et de pistolet automatique à chargeur garni et une cinquantaine de munitions de Kalaschnikov et d'une trentaine de munitions de pistolet automatique, selon le communiqué.

Conformément à leur protocole d'intervention, l'équipe de la Bac a mis le suspect et les pièces à conviction à la disposition de la Police judiciaire avant de poursuivre sa mission de contrôle et de sécurisation, souligne le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon