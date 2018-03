Le président sud-africain Ramaphosa aborde la question de l'expropriation des terres

14 Mars 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 14 mars (Infosplusgabon) - Près de 25 ans après l'effondrement de l'apartheid, les Sud-africains blancs possèdent encore environ 72% des fermes, suivis par les Métis qui en possèdent 15%, les Indiens 5% et les Noirs seulement 4%.

Cette indication a été donnée par le président Cyril Ramaphosa lors de l'examen des propositions de réforme agraire à l'Assemblée nationale mercredi.

La PANA rapporte que le Congrès national africain (Anc), au pouvoir, a fait preuve de nervosité en proposant que les terres soient expropriées sans compensation pour corriger les maux du passé.

M. Ramaphosa a déclaré que son gouvernement doit créer un programme global de redistribution des terres, qui renforce les droits de propriété de tous les Sud-africains, augmente la production agricole et améliore la sécurité alimentaire.

"La dépossession de la terre des indigènes de ce pays est ce que je caractérise comme le péché originel qui continue de contraindre notre peuple. Le retour des terres est fondamental pour notre société et il est essentiel d'améliorer la vie des pauvres dans notre pays", a-t-il déclaré.

Cependant, l'opposition officielle (Da) a averti que l'expropriation des terres sans compensation a été un modèle désastreux partout où elle a été testée et s'avère donc être un "mauvais principe et une mauvaise politique".

"Franchement, le débat sur l'expropriation permet à l'Anc de sortir de prison sans carte. Cela leur donne une couverture parfaite pour éviter de rendre compte à nos populations de leurs échecs massifs au cours des deux dernières décennies pour mettre sérieusement en œuvre la réforme agraire", a déclaré Thandeka Mbabama, député de la Da.

Plus tôt dans la journée, le Comité du portefeuille de la réforme agraire et du développement rural a publié un rapport affirmant que "la nécessité de verser des compensations n'a pas été la contrainte la plus sérieuse de la réforme agraire en Afrique du Sud".

Le rapport, présidé par l'ancien président Kgalema Motlanthe, a révélé que d'autres contraintes, notamment l'augmentation des preuves de corruption par les fonctionnaires, le détournement du budget de la réforme agraire vers les élites, le manque de volonté politique et le manque de formation ainsi que de capacité, ont prouvé être de plus sérieuses pierres d'achoppement à la réforme agraire.

