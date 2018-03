Togo : des Osc et partis politiques dénoncent « l’instrumentalisation » de la gendarmerie

14 Mars 2018

Lomé, Togo, 14 mars (Infosplusgabon) - Des organisations de la société civile et partis politiques dénoncent l’instrumentalisation de la gendarmerie nationale à des fins de règlement de compte dans la détention du vice-doyen de la Faculté des sciences et de la santé (Fss), Pr Majesté Ihou Watéba, ainsi que de deux étudiants pendant plusieurs jours au Service de renseignements et d’investigation de la gendarmerie, suite à une supposée affaire de « notes mal attribuées », indique des communiqués de ces organisations ce mercredi à Lomé.

La coalition de l’opposition qui « se réjouit de la grande mobilisation » des acteurs de la vie politique et de la société civile, se félicite des actions des uns et des autres ayant « contraint le régime à faire marche-arrière dans son complot et à remettre en liberté toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette sombre affaire ».

Aussi, condamne-t-elle, « l’instrumentalisation de la Justice et des services spéciaux de l’Etat à des fins de règlement de compte politique et de tentative de musèlement des acteurs politiques et de la société civile ».

Elle déplore qu’« au moment où le Président Nana Akufo Addo multiplie les efforts pour trouver une voie de sortie à la grave crise politique que traverse le Togo, le régime s’évertue à ignorer cet accompagnement en continuant d’exercer des mesures d’intimidations et de menaces sur les acteurs engagés dans la défense des libertés publiques».

Le Front citoyen Togo Debout (ndlr : très impliqué dans le mouvement de contestation du régime de Faure Gnassingbé), pour sa part, dénonce « une tentative d’intimidation, de musèlement et de décapitation des mouvements de contestation et de contrepouvoir dans notre pays » et salue la mobilisation, l’engagement et la détermination des populations togolaises contre « l’arbitraire dans l’arrestation du vice-doyen ainsi que de celle de deux étudiants dans cette « ténébreuse affaire de notes ».

Le mouvement, qui a appelé les Togolais à rester mobilisés, partage cette pensée de Nelson Mandela : « Aucune loi, ni aucun système ne peuvent venir à bout de ceux qui luttent pour la justice ».

Mardi, rappelle-t-on, le vice-doyen de la Faculté des sciences de la santé (Fss), Majesté Ihou Watéba, retenu depuis le 6 mars au Service de renseignements et d’investigation(SRI) de la gendarmerie ainsi que deux étudiants pour une supposée « affaire de notes mal attribuées», ont été libérés lundi soir, peu après 22H.

On lui reproche d’avoir, au cours de l’examen de l’année académique 2016-2017, attribué une note jugée « anormale » à un étudiant qui s’est plaint.

La Fss ainsi que les autorités de l’Université de Lomé, saisies de l’affaire, ont fait recorriger la copie de l’étudiant par d’autres collègues enseignants mais qui confirment la note précédente.

Depuis, le vice-doyen, de sources proches de sa famille, reçoit des menaces et des intimidations et le 6 mars, il est convoqué par le Sri et après audition, il est placé en garde à vue.

Le 8 mars, Pr David Ekoué Dosseh, professeur de chirurgie générale, et premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout (ndlr : qui réclame le départ de Faure Gnassingbé dans la contestation politique actuelle au Togo) est à son tour convoqué avec son fils, Yann Folly Dosseh, étudiant en deuxième année de médecine, âgé de 18 ans. Son fils est gardé et le Pr Dosseh, par solidarité, a refusé d’abandonner son enfant seul à la gendarmerie.

Une autre étudiante répondant au nom de Léontine Amoudzi Tamakloe, également convoquée, fut retenue à la gendarmerie pour des besoins d'enquête.

De sources concordantes, à travers cette arrestation du vice-doyen, c’est le Pr Dosseh, très critique vis-à-vis du régime, qui est visé.

La mobilisation du corps enseignant de la faculté de médecine, du personnel des hôpitaux, des responsables des partis politiques, des organisations de la société civile ainsi que des médias, a contribué à leur libération.

