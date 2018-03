Tunisie-Mondial : 28 joueurs convoqués pour les matches de préparation contre l’Iran et le Costa Rica

14 Mars 2018

Tunis, Tunisie, 14 mars (Infosplusgabon) - Le sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne de football, Nabil Maâloul, a convoqué 28 joueurs pour un premier stage qui se poursuivra du 18 au 27 mars courant, et qui sera ponctué de deux matches amicaux contre l’Iran et le Costa Rica, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde en Russie, a annoncé lundi, la Fédération tunisienne de football (FTF) sur son site Internet.

Les “Aigles de Carthage” effectueront cinq séances d’entraînement à Tunis avant d’affronter l’Iran le 23 mars 2018 à 19H15 (locales) au stade olympique de Radès, et deux autres séances à Nice avant de jouer contre le Costa Rica le 27 mars à l’Alliance Riviera à partir de 20H.

La FTF avait annoncé auparavant avoir conclu des accords de principe pour disputer deux autres matches amicaux avant le Mondial, l’un contre le Portugal le 28 mai à Lisbonne, et l’autre contre l’Espagne dans la ville de Krasnodar, au sud de la Russie, le 9 juin.

La Tunisie figure dans le groupe G en compagnie de l’Angleterre qu’elle rencontrera au premier tour le 18 juin, de la Belgique (23 juin) et du Panama (28 juin).

Le staff technique a, d’autre part, décidé d’entamer la préparation à partir du mardi 13 mars avec les joueurs du Club sportif sfaxien (Css) et ceux qui évoluent en Arabie Saoudite, sachant que les autres joueurs présélectionnés seront retenus par leurs clubs en raison des engagements de leurs clubs respectifs dans les compétitions locales européennes et dans les compétitions continentales, la Champion’s League africaine pour l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, et la Coupe de la confédération africaine (CAF) pour le Club Africain.

Voici les noms des 28 joueurs convoqués :

Gardiens : Aymen Mathlouthi (Al Batin Saoudi), Moez Ben Cherifia (Espérance Tunis), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab Saoudi), Moez Hassen (LB Chateauroux - France);

Défenseurs : Syam Ben Youssef (Kasimpasa - Turquie), Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Ben Alouane (Leicester City-Angleterre), Dylan Bronn (La Gantoise-Belgique), Khalil Chammam (Espérance Tunis), Oussama Haddadi (Dijon FCO-France), Ali Maâloul (Al Ahly-Egypte), Yassine Meriah (Club sportif sfaxien-CSS-Tunisie), Hamdi Naguez (Zamalek SC -Egypte);

Milieux : Karim Aaouadhi (CSS-Tun), Ghazi Ayadi (Club Africain - Tunisie), Anis Badri (Espérance Tunis), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly SC- Arabie Saoudite), Seifeddine Khaoui (Troyes AC-France), Ahmed Khalil (Club Africain- Tun), Wahbi Khazri (Stade Rennais-France), Youssef Msakni (Al D’hil-Qatar), Elyes Skhiri (Montpellier HSC-France), Ferjani Sassi (Al Nasr Saoudi);

Attaquants: Fakhreddine Ben Youssef (Al Itifak Saoudi), Taha Yassine Khénissi (Espérance Tunis), Alaeddine Marzouki (CSS), Naïm Sliti (Dijon FCO-France), Bassem Srarfi (OGC Nice-France).

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon