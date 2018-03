Burkina : un avant-projet de loi contre la cybercriminalité en élaboration

14 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 mars (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a entamé, lundi, l’élaboration d’un avant-projet de loi sur la cybercriminalité, a-t-on appris du ministère en charge de la Justice.

Présent à l’ouverture de l’atelier à Ouagadougou, le ministre de la Justice, René Bagoro, a déclaré que cet avant-projet « dont nous espérons l’adoption rapide, devra nous permettre d’adapter notre législation et ainsi satisfaire à nos obligations internationales, mais aussi de pouvoir demander à adhérer à la convention de Budapest qui est une base de coopération judiciaire entre les pays qui en sont membres, en matière de répression de la cybercriminalité ».

Le Burkina Faso a bénéficié du projet Action globale contre la cybercriminalité élargie, dénommé GLACY+ du Conseil européen, pour l’élaboration de cette loi.

Le chef du projet, Manuel Almeida Pereira, a déclaré que: « notre contribution n’est que des suggestions et des améliorations qui visent à placer le Burkina Faso à l’avant-garde de la lutte contre la cybercriminalité et d’utiliser la preuve électronique de la forme la plus efficace possible ».

« Le numérique efface tout ce qui est géographique. Il est important, en la matière, de ne pas s’enfermer mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’experts nationaux », a souligné la ministre en charge du Développement de l’économie numérique, Hadja Ouattara/Sanon.

