Un Nigérian élu à la tête de la Cour pénale internationale

La Hayes, Pays-Bas, 13 mars (Infosplusgabon) - Les juges de la Cour pénale internationale (Cpi), siégeant dimanche en session plénière, ont élu le juge Chile Eboe-Osuji du Nigeria comme président de la Cour pour un mandat de trois ans, avec effet immédiat.

Selon un communiqué de presse transmis aux médias par la Cour, le juge tchèque Robert Fremr est élu premier vice-président et le juge français Marc Perrin de Brichambaut est le 2ème vice-président.

"Je suis très honoré de la confiance témoignée par mes pairs qui m'ont élu Président de la Cour. Alors que je prends mes fonctions, je trouve encourageant de pouvoir compter sur la vaste expérience des deux vice-présidents", a déclaré le nouveau Président de la Cpi.

"Je me réjouis à l'avance de pouvoir travailler avec eux de même qu'avec tous les juges et le personnel de la Cour. J'entrevois également avec grand enthousiasme ma collaboration avec l'Assemblée des États parties, la Société civile et la Communauté internationale, afin de consolider et renforcer le système du Statut de Rome, dont nous célébrons le 20ème anniversaire cette année.

"Je remercie aussi la présidente sortante, la juge Silvia Fernández de Gurmendi et ses deux vice-présidentes Joyce Aluoch et Kuniko Ozaki, pour leur travail et leur leadership", a-t-il ajouté.

La présidence, qui comprend le président et deux vice-présidents, définit les orientations stratégiques pour l'ensemble de la Cour. Elle est chargée de la bonne administration de l’institution et de la supervision des activités du greffe.

