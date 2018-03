L'Ue exorte le gouvernement nigérian à mettre un terme aux massacres perpétrés par les bergers

13 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 13 mars (Infosplusgabon) - L'Union européenne (Ue) a demandé, lundi, au gouvernement fédéral du Nigeria d'arrêter les éleveurs meurtriers qui ont tué un grand nombre de Nigérians dans le nord afin de permettre à la justice de suivre son cours.

Entre 2013 et 2017, 47 attaques de bergers Fulani armés ont été enregistrées et plus de 1 878 hommes, femmes et enfants ont été tués dans l'unique Etat du centre-nord de Benue.

Le 11 janvier 2018, 73 personnes, dont des femmes et des enfants, tués par des bergers aux premières heures de la nouvelle année 2018, ont été enterrés en masse. Jusqu'à présent, un total de 91 personnes ont été tuées.

Selon les informations publiées par le gouvernement de l'Etat de Benue, en collaboration avec les agences d'aide fédérales nigérianes, plus de 99.427 ménages ont été touchés par la violence, tandis que 170 mille citoyens de l'Etat du Nord vivent dans 10 camps de déplacés internes.

Un communiqué du chef de la mission de l'Union européenne à Abuja affirme en partie : «Les chefs de mission de l'Ue sont alarmés par l'escalade et la perturbation des massacres dans le conflit entre les bergers et les agriculteurs au Nigeria. Tout en saluant la visite du Président Buhari aux Etats touchés, nous encourageons le gouvernement et toutes les parties prenantes à s'engager résolument afin de promouvoir un dialogue constructif visant à trouver des solutions viables et des politiques économiques durables permettant à tous de vivre en paix, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur religion.

"Dans un premier temps, les auteurs de la violence doivent être traduits en justice. L'Ue confirme son plein soutien au gouvernement et au peuple nigérians dans leur lutte contre la violence sous toutes ses formes et exprime ses condoléances et sa sympathie aux familles des personnes tuées et blessées".

