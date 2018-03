Le Séminaire sur les opportunités d'affaires (Soa) de la Bad, un forum unique pour faire des affaires

13 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 13 mars (Infosplusgabon) - Le Département de la mobilisation des ressources et des partenariats (Dmrp) de la Banque africaine de développement (Bad) accueillera un séminaire sur les opportunités d'affaires (Soa) les 22 et 23 mars 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

L'objectif principal d'un Soa est de présenter les opportunités d'affaires découlant du financement du Groupe de la Banque.

Les présentations visent à donner un aperçu des politiques et des opérations du Groupe de la Banque; les règles et procédures d'achat; et les opérations de pays en cours et potentielles.

Cela contribuera à accroître la participation des milieux d'affaires des pays bénéficiaires dans le cadre des opérations de la Banque et d'autres activités de partenariat public-privé en Afrique.

Les invitations sont ouvertes aux représentants et aux participants des pays membres. Un minimum de 100 participants est requis pour entreprendre un Soa.

Le Groupe de la Banque organise des Soa deux fois par an. Les dates proposées pour les Soa de 2018 sont: 22 au 23 mars à Abidjan, et 22 au 23 novembre en Afrique du Sud.

Les participants cibles comprennent des individus et des sociétés d'experts-conseils, des entrepreneurs en génie civil, des fabricants, des fournisseurs, des attachés commerciaux des ambassades des régions et des membres non régionaux de la Banque.

