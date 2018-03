Paul Kagame rencontre le président de la CAF, Ahmad Ahmad

13 Mars 2018

Kigali, Rwanda, 13 mars (Infosplusgabon) - Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a rencontré, mardi, le président rwandais, Paul Kagamé, pour le remercier pour son soutien au développement du football sur le continent.

Lors de la rencontre, qui s'est tenue à Kigali, M. Kagame, fan de football passionné, a souligné qu'il attachait une grande importance au développement du football en Afrique.

Le dirigeant rwandais, qui assume actuellement le poste de président en exercice de l'Union africaine en 2018, a également déclaré qu'il continuera de fournir un soutien fort et constant au sport en mettant l'accent sur les femmes et les enfants, non seulement au Rwanda mais aussi sur le continent.

Dans le même ordre d'idées, le président de la CAF a également remercié le Président Kagame pour son soutien au développement du football au Rwanda et dans toute la région de l'Afrique de l'Est.

Depuis 2002, le président rwandais a apporté un soutien important au tournoi de la Senior Challenge Cup du Cecafa (Conseil des associations de football d'Afrique centrale et orientale), considéré comme le plus ancien tournoi de football en Afrique, rappelle-t-on.

Le tournoi, qui réunit des clubs et des équipes nationales de l'Est et de la Grande Corne de l'Afrique, est, depuis 2002, sponsorisé par le président rwandais, Paul Kagame, à hauteur de 60 mille dollars américains.

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, est arrivé au Rwanda depuis samedi pour assister à l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion, qui se tient à Kigali.

La participation d'Ahmad à l'Assemblée Générale arrive à un moment où plusieurs agences de diffusion à travers le continent se sont plaintes des montants énormes qu'elles doivent payer aux détenteurs de droits pour diffuser des tournois de football continentaux.

En juin 2015, la CAF a signé un accord avec Lagardere Sports, une société de médias française, pour les droits de diffusion de diverses compétitions de football africaines, y compris la Coupe d'Afrique des Nations, de 2017 jusqu'en 2028.

