Trois gendarmes tués au Niger dans une attaque d’éléments terroristes

Niamey, Niger, 13 mars (Infosplusgabon) - Trois gendarmes ont été tués et un blessé, lundi aux environs de 22 H dans une attaque de leur poste au village de Goubé (40 km à l’ouest de Niamey), par des éléments terroristes, annonce un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale.

C’est la première fois qu’une telle attaque a lieu si près de la capitale nigérienne, note-t-on.

« Le ministre de la Défense a, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien, présenté ses condoléances aux familles des victimes, et souhaité prompt rétablissement au blessé », souligne le communiqué.

En outre, le ministre de la Défense "appelle toutes les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les exhorte à persévérer dans la lutte contre les bandes terroristes et criminelles".

