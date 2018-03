Abidjan, Côte d'Ivoire, 12 mars (Infosplusgabon) - Le Centre Legatum pour le développement et l'entrepreneuriat du Massachusetts Institute of Technology (Mit), en collaboration avec la Mastercard Foundation, ont annoncé, lundi, l'ouverture de l'appel à candidatures de l'édition 2018 du Prix Zambezi pour l'innovation dans l'inclusion financière qui récompense les dix meilleures start-ups proposant des solutions pour résoudre les plus grands défis de l'inclusion financière en Afrique.

Les candidatures pour le Prix Zambezi 2018 sont ouvertes pour les start-ups africaines du domaine des technologies qui contribuent à la promotion et au progrès de l'inclusion financière en Afrique, indique un communiqué.

Les participants seront jugés sur leur capacité à résoudre l'un des défis relatifs à l'inclusion financière mis en avant par le Prix, leur impact actuel et potentiel sur l'écosystème local, la dimension de leur innovation, et la faisabilité de la solution.

Les candidatures doivent être envoyées avant juin prochain.

Les finalistes reçoivent de nombreux prix et bénéficient d'opportunités de formation et de réseautage.

Le grand gagnant du Prix recevra 100 mille dollars et les deuxième et troisième lauréats recevront jusqu'à 30 mille dollars chacun.

Les finalistes, qui figureront dans le Top 10, recevront chacun jusqu'à cinq mille dollars, ainsi que des billets VIP pour la cérémonie de remise du Prix Zambezi.

Ils pourront participer à des activités de groupe, bénéficieront d'une exposition médiatique internationale et d'une recommandation personnalisée auprès des investisseurs et des parrains du réseau Legatum du Mit.

Les trois principaux gagnants seront également invités au séminaire international Zambezi lors du gala Inclusive Innovation Challenge (IIC) sur le campus du Mit à Boston, aux Etats-unis et participeront au grand prix global d'une valeur d'un million de dollars.

L'événement IIC fait partie du projet du Mit relatif à l'économie digitale et, avec les projets du Centre Legatum du Mit, des exemples de l'engagement du Mit au niveau mondial pour l'avenir du travail.

L'édition 2018 du Prix Zambezi sera parrainée par la tournée annuelle de l'Open Mic Africa du centre Legatum du Mit, une tournée intercontinentale dont l'objectif est de repérer les entrepreneurs les plus innovants d'Afrique qui commencera au printemps 2018. Le Centre Legatum, avec le soutien de Techpreneur Africa et du regretté Bolaji Finnih, a organisé la première édition 2017 de l' Open Mic Africa tour à Lagos, au Nigeria.

Le Prix Zambezi et l'Open Mic Africa tour sont des piliers de la stratégie africaine du Centre Legatum - une vision mondiale pour exploiter l'écosystème du Mit et améliorer les conditions de vie dans les pays émergents grâce à un leadership entrepreneurial de principe.

La stratégie africaine du Centre Legatum est également une composante essentielle de Mit-Africa - la grande initiative du Mit qui représente les nouveaux engagements prioritaires de l'Institut pour la collaboration avec le continent africain dans les secteurs de l'innovation, de l'éducation et de la recherche.

Les précédents finalistes du Prix Zambezi ont notamment mené des projets de finance agricole pour les petits producteurs laitiers ou même un modèle d'affaires de taxi boda boda axé sur les employés.

