L’Espérance sportive prend option pour le titre de champion de Tunisie

12 Mars 2018

Tunis, Tunisie, 12 mars (Infosplusgabon) - L’Espérance sportive de Tunis a pris une sérieuse option pour conserver son titre de champion de Tunisie de Ligue 1 professionnelle de football ,grâce à sa large victoire, dimanche, sur le Stade Tunisien (3-0) à laquelle, le Camerounais Frank Kom a grandement contribué avec un doublé.

A cinq journées de la fin de la compétition, le leader distance son poursuivant immédiat, le Club Africain, de 8 points, qui, lui, est revenu lors de son déplacement à Sousse, à 150 km de la capitale, avec une précieuse victoire face à l’Etoile sportive du Sahel (1-0), qui lui permet d’occuper momentanément la 2ème place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Bien qu’ayant présenté ses félicitations aux dirigeants clubistes, le président de l’ESS s’en est vivement pris à l’arbitrage, accusant la Fédération tunisienne de football (FTF) et, plus précisément, son président (Wadi Jeri), sans le nommer, de corruption.

"ous payons le prix de la guerre que nous avons déclaré contre la corruption, mais nous n’allons pas, malgré tout, nous arrêter et porterons l’affaire devant la FIFA" a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Résultats complets de la 21ème journée:

Espérance sportive de Tunis - Stade Tunisien 3-0

Etoile sportive du Sahel - Club Africain 0-1

Avenir sportif de Gabès - Club sportif sfaxien 1-2

Club athlétic de Bizerte - Etoile sportive de Metlaoui 1-2

Club olympique de Médenine - Jeunesse sportive de Kairouan 0-0

Espérance sportive de Zarzis - Union sportive de Monastir 0-0

Union sportive de Ben Guerdane-Stade Gabésien 1-0

Classement: 1ère Espérance Tunis 50 pts, 2e Club Africain 42 pts, 3e Etoile du Sahel 39 pts,

4e CS Sfaxien 37 pts, 5e US Monastir 34 pts, 6eES Metlaoui 27 pts, Ex JS Kairouan 27 pts,

8e Stade Tunisien 26 pts, 9e AS Gabès 25 pts, 10e Stade Gabèsien 22 pts, Ex CA Bizerte 22 pts, 12e US Ben Guerdane 18 pts, 13e CO Médenine 16 pts, 14e ES Zarzis 15 pts.

