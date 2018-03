Le Caire abrite un séminaire sur le développement des arbitres de football

12 Mars 2018

Le Caire, Egypte, 12 mars (Infosplusgabon) - Les instructeurs d'arbitres et les directeurs des commissions d'arbitrage des fédérations membres sont réunis au Caire, en Egypte, pour la première édition du séminaire sur le développement des arbitres de football, visant à relever le niveau de l'arbitrage en Afrique.

Conformément au plan sur quatre ans élaboré par la Commission de l'arbitrage de la CAF sur le thème "Arbitrage africain - Plus fort que jamais", l'objectif de ce séminaire est de relever le niveau de tous les acteurs (arbitres, instructeurs, administrateurs ....), et également de mettre en place un outil de communication efficace entre le département de l'arbitrage de la CAF et ses homologues des fédérations membres.

D'après la chaîne d'informations de la CAF, ce séminaire se tient en deux sessions; l'une pour les pays francophones, du 09 au 11 mars 2018, et l'autre pour le groupe des pays anglophones, du 13 au 15 mars 2018.

Dans son allocution d'ouverture au groupe francophone, vendredi dernier, le président de la Commission des arbitres de la CAF, Suleiman Hassan Waberi, a déclaré que cet événement était primordial pour atteindre les objectifs du plan sur quatre ans lancé l'année dernière, avec l'approbation du Comité exécutif de la CAF.

"L'objectif global de ce plan sur quatre ans est, entre autres, de doter les associations membres de structures cohérentes avec des activités régulières et d'améliorer le niveau des arbitres africains pour qu'ils trouvent leur place parmi les meilleurs du monde. Il prévoit également de doter le département de l'arbitrage de la CAF de ressources humaines et matérielles adéquates", a déclaré M. Waberi.

Il a également souligné la nécessité d'avoir du personnel compétent à la tête des commissions de l'arbitrage des diverses associations membres, en ajoutant qu'une proposition était examinée pour permettre aux femmes-arbitres d'officier lors de matchs d'équipes masculines pour rester actives et en forme pour les compétitions à venir.

Les participants, pour la plupart des arbitres, vont également discuter de la structure organisationnelle d'un département de l'arbitrage, d'un système de désignation et des critères de sélection des arbitres internationaux, de suivi et d'évaluation, entre autres.

Les membres de la Commission d'arbitrage de la CAF participent également à ce séminaire.

