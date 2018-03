Libye: arraisonnement d'un bateau ayant franchi la zone maritime interdite à la navigation dans l'Est

11 Mars 2018

Tripoli, Libye, 11 mars (Infosplusgabon) - Un navire a été arraisonné à l'intérieur de la zone interdite à la navigation au large de la côte Est de Derna (Est) par la Brigade de Soussa, relevant de la Salle des opérations Omar Mokhtar.

Une vaste opération d'inspection se déroule depuis dimanche matin sur le navire, a annoncé le chef de la Brigade, le commandant Mohamed al-Majdoub, indiquant que le bateau est sorti d'Egypte sur son chemin vers Brega, pour se rendre ensuite en Côte d'Ivoire, transportant un équipage composé de 21 personnes, tous des Syriens à l'exception d'un ressortissant turc.

Il a souligné que le navire avait pénétré dans les eaux territoriales libyennes interdite par l'Organisation mondiale de la mer et l'état-major général de l'armée libyenne.

Il a ajouté qu'un appel a été adressé en vain au navire pour qu'il ne pénètre pas dans la zone prohibée, précisant que la Salle d'opération a été contactée directement et l'ordre lui a été donné de traiter par la force et de contraindre le navire, surtout après avoir reçu des informations selon lesquelles certains navires disposaient de déchets et avaient l'intention de s'en débarrasser.

Il a souligné qu'une opération conjointe entre le bateau Sloug de la Marine libyenne et un hélicoptère de l'armée a permis d'arraisonner le navire et l'emmener dans le Golfe de Ras al-Hilal pour être inspecté par les unités de la Marine.

Le commandement de l'armée nationale libyenne basé dans l'Est de la Libye avait interdit la navigation dans les eaux territoriales de l'Est au large de Benghazi et Derna sans autorisation préalable afin de lutter contre l'arrivée de bateaux chargés d'armes pour les groupes djihadistes dans la région.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon